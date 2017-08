Türkiye rüzgârı

NOLOJİ

Türkiye'nin geleceğine güvenen küresel devler, dün gerçekleşen rüzgâr santrali ihalesinde kıran kırana mücadele etti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın dışa bağımlılığı azaltarak milli enerjiye geçişi sağlamak için kurguladığı modelle yapılan ihalede dünya rekoru kırıldı. Türkiye'nin enerji maliyetlerini aşağı çekecek ihaleyle 1 milyar dolarlık yatırım ve 4 bine yakın istihdamın da yolu açıldı. 2019 başına kadar yerli üretim rüzgâr türbinleri sisteme dahil edilecek.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından açılan yenilenebilir kaynak alanları (YEKA) rüzgâr santrali lisans ihalesine aralarında ABD'li, Çinli, Alman ve Danimarkalı devlerin de olduğu 8 konsorsiyum katıldı.İhalede, ilk olarak en düşük teklifi veren 5 teklif sahibini belirlemek amacıyla mali teklif zarfları açıldı. İlk teklif zarflarının ardından en düşük teklif 4.19 dolar/ kilovatsaat oldu. Açık eksiltme aralığı ise 0.01 cent olarak belirlendi.İhale başladıktan sonra Enercon, Gold Wind, GE, Senvion ve Vestas'ın içinde yer aldığı ortak girişim grupları açık eksiltmeye katılmama kararı aldı. Açık eksiltmede Siemens , Nordex ve Mingyang'ın yer aldığı gruplar yarıştı.Nordex'in olduğu konsorsiyumun da çekilmesinin ardından MingYang- İlk İnşaat ve Siemens- Türkerler Kalyon son ikiye kaldı. MingYang- İlk İnşaat 11 kez mola aldı. Siemens-Türkerler-Kalyon Enerji konsorsiyumu hiç mola kullanmadı.Açık eksiltme 30 tur devam etti. İki konsorsiyum arasındaki yoğun çekişmenin galibi ise 3.48 dolar sent/ kilovatsaat ile en düşük teklifi veren Siemens-Türkerler-Kalyon ortak girişim grubu oldu. Konsorsiyum ihalede 3.49 dolar sent/kilovatsaatlik teklif verirken, Müsteşar Yardımcısı Alparslan Bayraktar'ın başkanlığındaki ihale komisyonunun talebiyle teklifini 3.48'e çekti.İki saat süren YEKA ihalesindeki sonuçla Türkiye bir dünya rekoru elde etti. İhalede teklif edilen kilovatsaat başına 3.48 dolar/cent dünyanın bu alandaki en düşük rakamı olarak tarihe geçti. Bir önceki rekor kilovatsaat başına 3.84 dolar/cent ile Meksika'nın elinde bulunuyordu.İhalenin sonuçlanmasının ardından basın toplantısı düzenleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak , yarışmayı Alman şirketi Siemens'in kazanmasının bölge ve dünyaya önemli bir mesaj olduğunu belirterek, "Türkiye ve Almanya 'nın 200 yıllık tarihsel işbirliği açısından da baktığımızda, bu sonucun Türkiye-Almanya ilişkilerine önemli bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Hedeflerimiz büyük. Bugün ortaya çıkan netice ekonomi ve enerji piyasasının geleceğe ne kadar sağlam ve emin adımlarla yürüdüğünü ortaya koymuştur. Dünyada ne kadar bölgesel krizler olursa olsun, Türkiye'nin bölgenin ve dünyanın en güvenilir yatırım yapılabilir ülkelerinin başında geldiğini bu ihale ile ortaya koymaktan dolayı büyük bir gurur duydum. Tüm Türkiye, 80 milyon olarak gurur duyacağımız bu resimde, en büyük katkı payı, 15 yıllık iktidarı ve liderliği içerisinde, Türkiye'yi bu noktaya taşıyan Cumhurbaşkanımızındır" dedi.Açık, şeffaf ve kıyasıya rekabetin olduğu ihaleyle yeni bir dönemi başlattıklarını ifade eden Albayrak, şöyle konuştu: "Bunun en önemli adımlarından bir tanesi, düne kadar rüzgârda yerli katkı payıyla kilovatsaat başına 10.3 dolar/cent alım maliyeti, tarihi bir rekorla 3.48 dolar/cente düşerek, bir dünya rekoru fiyatla gerçekleşti. Ben bundan, milletim adına, ülkem adına gurur duyuyorum."Bakan Albayrak, güneş enerjisinde ilk yerli üretim panellerini 2018 yılı bitmeden devreye almayı hedeflediklerini belirterek, "İnşallah 2019 başına kadar da yerli üretim rüzgâr türbinlerimizi sisteme dahil edeceğiz" dedi.Türbinler belirlenen 5 bölgede kurulacak. Yarışmayı kazanan firma bu 5 bölgeden her birinde en az 50 megavatlık bir rüzgâr gücü kurmak şartı ile toplamda bin megavatlık bir kurulu gücü hizmete alacak. Siemens-Türkerler-Kalyon grubununyapacağı toplam yatırım 1 milyar doların üzerinde olacak. Yerli rüzgâr santrallerinin işletmeye girmesiyle birlikte her yıl asgari 3 milyar kilovatsaat elektrik enerjisi üretilecek ve yaklaşık 1.1 milyon evin yıllık elektrik ihtiyacı rüzgârdan karşılanacak. Kurulacak rüzgâr tesisleri sayesinde ortalama 1,5 milyon ton CO2/yıl emisyon azalımı da sağlanmış olacak.Yarışmayı kazanan firma, 100 milyon doların üzerinde yatırımla fabrika kuracak. Fabrikada en az 2.3 megavat gücünde olmak üzere ortalama 300 ila 450 adet yerli rüzgâr türbini üretimi gerçekleştirilecek. Konsorsiyum, kanat, jeneratör tasarımı, malzeme teknolojileri ve üretim teknikleri, yazılım ve yenilikçi dişli kutusu alanlarından en az üçünde toplam 5 alanda 10 yıl boyunca Ar-Ge çalışması yapacak. Ar-Ge çalışmaları için her yıl 5 milyon dolarlık bütçe ayrılırken, yüzde 80'i yerli mühendislerden oluşan 50 teknik personel çalışacak. Fabrika sözleşme imzalandıktan 21 ay sonra kurulacak. Projenin lisans süresi de 30 yıl.İhaleyi kazanan konsorsiyumda yer alan Türkerler İnşaat'ın Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Türker, projede yerli üretimin yüzde 64 civarında olacağını, yüzde 35 oranında ekipmanın yurtdışından geleceğini belirterek, "Ekipmanların finansmanını yabancı kaynaklardan, kalan kısmı ise yerli bankalardan sağlamayı planlıyoruz" dedi. Türker, ihalenin Türk ekonomisine olan güveni yansıttığını belirtti. Kalyon Holding Enerji Grup Başkanı Murtaza Ata ise "Türkiye'nin dışa olan bağımlılığını bin megavat daha azaltacak bir ihale oldu. Sonuçtan memnunuz" diye konuştu.SIemens Gamesa Türkiye Üst Yöneticisi Hakan Yıldırım da 160 yıldır Türkiye'de faaliyet gösterdiklerini belirterek, "Elektrik birim maliyetini daha düşürmek için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.Fabrikada üretilecek rüzgâr türbinlerinin yerlilik oranı asgari yüzde 65 olacak. Rüzgâr türbininde bulunan 8 bin endüstriyel parçanın yüzde 65'i yerli olacak (En az 5.200 parça).* Vestas (Danimarka) Enerjisa General Electric (GEAmerika) Fina Enerji* Goldwind (Çin) Akfen Holding - Beyçelik* Siemens (Almanya) Türkerler- Kalyon* Enercon (Almanya) Polat Enerji - Limak Enerji* Nordex (Almanya) İklim Elektrik Yatırım - MKS Marmara - Zorlu Enerji * MingYang (Çin) İlk İnşaat* Senvion Rüzgâr Enerjisi Çözümleri (Almanya) IC İçtaş Enerji* Ankara* Çankırı* Kırıkkale* Bilecik* Kütahya* Eskişehir* Edirne* Kırklareli* Tekirdağ* Kayseri* Niğde* Sivas5 bölgenin her birinde en az 50 MW'lık, toplam1000 MW'lık tesis kurulacak.3.750 kişilik istihdam olanağı10 yıl Ar-Ge zorunluluğu5 milyon dolar Ar-Ge faaliyetlerine her yıl ayrılacak para1.000MW Rüzgâr Tesisi%65 Yerlilik OranıEn az 2.3 MWe gücünde 300 ila 450 adet yerli rüzgâr türbini üretimi1 milyar doların üzerinde yatırımYılda 400 MW/ yıl rüzgâr türbini üretim kapasitesi100 milyon doların üzerinde fabrika yatırımYaklaşık 1.1 milyon evin ihtiyacını karşılayacak elektrik üretimiHer yıl asgari 3 milyar kWh elektrik enerjisi üretimiOrtalama 1.5 milyon ton CO2/yıl emisyon azaltımı