TYDTA Başkanı Ermut: Doğrudan yabancı yatırım geçen senenin üstünde olur

TYDTA Başkanı Arda Ermut, geçen yıl gelen tüm yatırımın yüzde 55'inin temmuz ayından sonra geldiğini dile getirdi.

15 Temmuz FETÖ darbe girişimi yüzünden yatırımlarda azalma olmadığını, tam tersine artış olduğunu aktaran Ermut, "Belki daha fazla artış olacaktı, ket vurdu. Belki bu şartlar oluşmasa, bölgesel bazı gelişmeler olmasa, çarpan etkisiyle daha fazla bir artış görebilirdik. Ondan dolayı önümüzdeki yıl için daha fazla umutluyuz. İnşallah doğrudan yatırım anlamında daha parlak bir yıl olacak. Zaten ilk 5 ay itibariyle, geçen senenin ilk 5 ayına göre yüzde 11'lik artışla gidiyoruz. Ama biz bunu yeterli bulmuyoruz. Daha fazla olmasını ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Gerek global, gerekse bölgesel gelişmeler olsun bizi endişeye sevk etmiyor değil" diyen Ermut, yatırımcıları çeşitlendirmeye çalıştıklarını vurguladı.

Ermut, normalde 2010 yılına kadar doğrudan yatırımların yüzde 75'inin Avrupa'dan geldiğini anımsatarak, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu rakam yüzde 66'lara düştü. Yine Asya'nın payı yüzde 2'den yüzde 7-8'lere çıktı. Rusya'nın payı arttı. Biz bunu yapmaya çalışırken Körfez ülkelerinin kendi aralarında bazı sorunları çıktı. Türkiye'nin hepsi ile iyi ilişkileri var; özellikle Suudi Arabistan ve Katar iki önemli aktör. Fakat bu iki ülke arasındaki problem bizi üzüyor ve haliyle yatırımcıların kararlarını biraz daha ertelemelerini sağlıyor. Sadece Türkiye'ye yatırımlar anlamında değil, bundan dolayı bazı gecikmeler yaşıyor olabiliriz."

"YATIRIMCILAR BİR SIKINTI YAŞAMAYACAKLAR"

Arda Ermut, geçen hafta Almanya konusunda bazı olayların yaşandığını ama hükümetin, özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu duruma net ve kesin reaksiyon gösterdiğini anımsattı.

En sert politik krizin yaşandığı ülkelerin yatırımcılarını konuştuklarında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın reaksiyonun, "Bakın problemler hükümetler arasında olur, halklar arasında kesinlikle olmaz. İkincisi bu insanlar gelip ülkemde yatırım yapmış. Bunların bizim için Türk şirketlerinden bir farkı yok. Tam tersine en ufak bir sorunları olduklarında bize gelecekler, biz çözeceğiz. Kesinlikle mağdur olmalarına izin vermeyeceğiz." şeklinde olduğunu dile getiren Ermut, kendilerinin bunun rahatlığı ile bütün yatırımcılara destek vermeye devam ettiklerini dile getirdi.

Ermut, "Önümüzdeki dönemde de bunun güvencesini verebiliriz. Göreceksiniz ki, ne Alman şirketleri, ne de herhangi bir şekilde politik olarak bazı sorun yaşadığımız ülkelerden gelen yatırımcılar bir sıkıntı yaşamayacaklar. Tam tersine inşallah biz bu ülkelerden gelen yatırımları da artırmak noktasında elimizden geleni yapacağız. Buradan gelen yatırımların artmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Elbette politik gelişmeler bazen yatırım ortamı ile ilgili algıları etkileyebilir. Fakat biz bu noktada üzerimize düşeni yapıp, yatırımcılarımızın da, yatırım ortamı algısının da etkilenmemesi hedefiyle elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

-"PORTFÖYÜMÜZDEKİ PROJELERİN YÜZDE 10'A YAKINI ALMAN ŞİRKETLERİNİN..."

TYDTA Başkanı Ermut, tek kuşak tek yol stratejisinden sonra Türkiye'nin Çin'den büyük ilgi görmeye başladığını, ancak eğer Körfez'deki sorunlar çözülürse en büyük yatırımı Körfez'den beklediklerini anlattı.

"Almanya ile yaşanan ilişkilerde, 'Biz bu ilişkilerden dolayı sıkıntı yaşadık, bu olay yüzünden yatırımlarımız vardı, kaçıyoruz' diyen bir tane bile yatırımcı yok." ifadelerini kullanan Ermut, gelen, gelmekte olan ve takip ettikleri şirketlerin olduğunu kaydetti.

Ermut, "Şu anda portföyümüzdeki projelerin yüzde 10'a yakını Alman şirketlerinin. Yani bütün dünyadan görüştüğümüz şirketlerin, neredeyse yüzde 10'u Alman şirketlerden oluşuyor. Bunların bir kısmı Türkiye'de hali hazırda yatırımı olan şirketler. Adam yatırımını büyütecek ya da bir konusu var, o da biz de bir proje olarak açık duruyor. Dolayısıyla Alman şirketler aslında bizim günlük iş akışımızın hala önemli bir kısmını oluşturuyor." diye konuştu.

Türkiye'ye algı operasyonlarının yapıldığı dönemlerde bütün devlet kurumlarının dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Ermut, konunun hassas olduğunu ve en ufak bir kötü iletişimde etkilenebileceğini dile getirdi.

Ermut, geçen 2-3 haftada yaşananların iyi bir ders olduğunu belirterek, şunları anlattı:

"Yatırımcılarla siyasilerin gündemi hep farklı. Biz hep şunu gördük; ekonomik ilişkiler her zaman siyasi gelişmelerin bir nevi yola oturmasını sağlıyor. Almanya, bizim önemli bir ticari partnerimiz ve önemli bir yatırımcımız olarak kalmaya devam edecek. Çünkü hali hazırda Türkiye'de bir sürü yatırımları var. Almanya'daki seçim gündemi de maalesef bu tür söylemleri artırıyor. Ben onlar da geçince, bunlar biraz daha yoluna girecektir diye düşünüyorum. Suudi Arabistan özelinde de, iki ülke negatif açıklama yapmama konusunda dikkat ediyor. Neticede Türkiye'de yatırım yapan bir yatırımcı, bütün çevre ülke pazarlarını hedefleyerek yatırım yapıyor.

Dolayısıyla Suudi Arabistan'dan dolayı değil ama bölgedeki belirsizlikten dolayı biraz yavaşlayan süreçler oldu. Ama hala bu yatırımcılarla görüşmelerimiz devam ediyor. Benim şahsi görüşüm, yatırımcılar belki daha hızlı alabilecekleri bir kararı şu anda bekletiyorlar. 'Negatif anlamda Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki krizden dolayı belirsizlik görüyorum, buradan çıkıyorum' diyen Suudi yatırımcımız yok. Tam tersine hala Türkiye'de yaşamaya devam eden, burada tatilini yaparken bir yandan da bizimle görüşen, bütün süreçlerini takip ettiğimiz Suudi yatırımcılarımız var."

"YAKIN ZAMANDA İMALAT ANLAMINDA BİR YATIRIM ANONSUMUZ OLABİLİR"

Arda Ermut, geçen sene Türkiye'ye gelen uluslararası doğrudan yatırımların (UDY) 12,3 milyar dolar olduğunu anımsatarak, "Ben bu sene kesinlikle onu geçeceğimizi düşünüyorum. Fakat ne kadar geçeceğimizi, bu bölgesel gelişmeler, global belirsizlikler etkileyecek." dedi.

Normalde çarpan etkisinin daha fazla olacağını ümit ederken, belki biraz daha sınırlı olabileceğini belirten Ermut, ilk 5 ay itibariyle yüzde 11'lik artışla gidildiğini, bunun korunabileceğine işaret ederek, "İnşallah bir kötü gelişme olmazsa, ben öyle veya böyle sene sonunu, geçen seneye göre kesinlikle daha iyi kapatacağımıza inanıyorum." Açıklamasında bulundu.

Çekilen yatırımların önemli bir kısmının gayrimenkul olmaya devam edeceğine işaret eden Ermut, lojistik, sağlık, fintech, bilişim, petro-kimya, gıda, enerji ve imalat alanında yeni yatırımlar görülebileceği bilgisini verdi.

Gelecek aylarda duyurusunu yapacakları yeni yatırımlar olacağını da vurgulayan Ermut, "Yakın zamanda imalat anlamında bir yatırım anonsumuz olabilir. Milyar dolar değil ama büyük bir yatırım. Enteresan ülkelerden de yatırımlar olabilir." değerlendirmesinde bulundu.