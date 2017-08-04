Borsa İstanbul'da Temmuz şampiyonu Trabzonspor

Borsa İstanbul'da spor endeksi temmuz ayında yüzde 6 değer kazandı.



Trabzonspor, yüzde 8,71 değer kazanarak temmuz ayında en fazla kazandıran spor şirketi oldu. Trabzonspor'un hisseleri haziran ayında yüzde 3,99, yılın ilk yarısında da yüzde 1,06 değer kazanmıştı. Trabzonspor'u hisseleri yüzde 8,07 artış kaydeden Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar izledi. Bu yılın ilk yarısında yüzde 11,58, haziran ayında da yüzde 9,91 değer kaybeden Galatasaray kötü gidişine temmuz ayında dur dedi.



4 büyükler arasında yatırımcısına en fazla kazandıran üçüncü spor şirketi Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ oldu. Haziran ayında hisseleri değer kaybetmesine karşın, bu yılın ilk yarısında yüzde 9,50 artarak yatırımcısına en fazla kazandıran Beşiktaş'ın hisseleri, temmuz ayında da yüzde 5,02 artış kaydetti.



Fenerbahçe Futbol AŞ'nin hisseleri de temmuz ayında yatırımcısına yüzde 4,99 kazandırdı. Fenerbahçe'nin hisseleri, haziran ayında yüzde 1,52 değer kazanırken, yılın ilk yarısında yüzde 7,54 değer kaybetmişti.



Analistler, 17 Haziran'da başlayıp 8 Eylül'de sona erecek olan transfer döneminde 4 büyüklerin transferlere hız verdiğini ve bununla birlikte hisselerinin de değer kazandığını ifade ediyor.



PİYASA DEĞERİNDE LİDER BEŞİKTAŞ



Borsada işlem gören spor şirketleri arasında en fazla piyasa değerine yine Beşiktaş sahip... Haziran ayı sonunda piyasa değeri 1 milyar 51 milyon 200 bin lira olan Beşiktaş'ın piyasa değeri temmuz ayı sonunda 1 milyar 104 milyon olarak gerçekleşti. Beşiktaş'ı 1 milyar 97 milyon 940 bin lira ile Fenerbahçe, 761 milyon 400 bin lira ile Galatasaray ve 312 milyon lira Trabzonspor oldu. Böylece borsada işlem gören spor bütün spor şirketlerinin piyasa değeri temmuz ayı sonunda haziran ayı sonuna göre artmış oldu. Haziran ayı sonunda Fenerbahçe'nin 1 milyar 45 milyon 740 bin lira, Galatasaray'ın 704 milyon 160 bin lira ve Trabzonspor'un 287 milyon lirapiyasa değeri bulunuyordu.

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