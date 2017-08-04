Dolar ve euro ne kadar? (4 Ağustos 2017)

Eurodaki güçlü seyrin sürmesiyle euro/TL 4,20'nin üzerinde tarihi zirve seviyelerinde hareket ediyor. Euro 4,2087'ye kadar çıkarak rekorunu tazeledi.



Bankalararası piyasada dolar/TL 3,53-3,54 bandında seyrini sürdürüyor.



Piyasalar ABD tarımdışı istihdam verisini bekliyor.



Dolar, euro karşısında yaklaşık 2.5 yılın en düşük seviyesinde seyrediyor. Dolar, Fed'in para politikasını sıkılaştırma hızı konusunda belirsizlikleri artıran güçsüz ABD ekonomik verileri ve Washington'u etkileyen siyasi karışıklıktan dolayı hafta süresince baskı altında kalmaya devam etti.



Bu yıl dolar karşısında yüzde 12,5'ten fazla değer kazanan euro, dolardaki zayıflığın yanı sıra Avrupa Merkez Bankası'nın tahvil alım programının ölçeğini daraltmaya başlayacağı beklentisinde destek buluyor.

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