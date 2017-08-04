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ve ne kadar? (4 Ağustos 2017)

Giriş Tarihi: 4.8.2017 09:28
Dolar ve euro ne kadar? (4 Ağustos 2017)

Piyasalarda 3,54 civarında hareket ediyor. 4,21'e yaklaşarak tarihi zirvesini yeniledi

daki güçlü seyrin sürmesiyle euro/ 4,20'nin üzerinde tarihi zirve seviyelerinde hareket ediyor. Euro 4,2087'ye kadar çıkarak rekorunu tazeledi.

Bankalararası piyasada /TL 3,53-3,54 bandında seyrini sürdürüyor.

Piyasalar tarımdışı verisini bekliyor.

Dolar, euro karşısında yaklaşık 2.5 yılın en düşük seviyesinde seyrediyor. Dolar, Fed'in para politikasını sıkılaştırma hızı konusunda belirsizlikleri artıran güçsüz ABD ekonomik verileri ve Washington'u etkileyen siyasi karışıklıktan dolayı hafta süresince baskı altında kalmaya devam etti.

Bu yıl dolar karşısında yüzde 12,5'ten fazla değer kazanan euro, dolardaki zayıflığın yanı sıra Avrupa Merkez Bankası'nın tahvil alım programının ölçeğini daraltmaya başlayacağı beklentisinde destek buluyor.

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Dolar ve euro ne kadar? (4 Ağustos 2017)
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