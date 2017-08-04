Enflasyon tek hane

Temmuz ayında ihracatta 6 yılın en büyük artışını yakalayan, ocakta yüzde 13 olan işsizliği nisanda 10.5'e çeken ve ekonomik güven endeksi de 3.5 yılın zirvesine yükselen Türkiye, enflasyon
u da tek haneye düşürdü. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından dün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuzda yüzde 0.15 yükselirken, yıllık enflasyon da yüzde 9.79 ile ocaktan bu yana ilk kez tek haneye indi.
GİYİMDE HIZLI DÜŞÜŞ
Ana harcama grupları itibarıyla temmuzda, aylık bazda en yüksek artış yüzde 1.75 ile lokanta ve oteller grubunda görülürken, en fazla düşüş gösteren grup yüzde 3.51 ile giyim ve ayakkabı oldu. Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 15.24 ile ulaştırma grubunda gerçekleşti.
MERKEZ 'SIKI' DURUR
Temmuzda enflasyonun, beklentilere paralel olarak, tek haneye gerilediğine dikkat çeken İş Yatırım Ekonomisti Muammer Kömürcüoğlu, "Enflasyondaki ılımlı seyirde, gıda ve giyim grupları fiyatlarındaki düşüşün etkisi var. Ancak çekirdek göstergelerde manşetin aksine önceki aya kıyasla yükseliş var. Merkez Bankası
'nın sıkı duruşunda bir gevşeme olmasını beklemiyoruz" dedi. Manşet enflasyondaki düşüşe karşın çekirdek enflasyon göstergelerinde yükseliş yaşandı. Merkez Bankası'nın da yakından izlediği özel kapsamlı TÜFE göstergelerinden B endeksi temmuzda yüzde 9.07'den 9.46'ya C endeksi ise yüzde 9.20'den 9.60'a yükseldi. Enflasyonun yılı yüzde 9.3 seviyesinden kapatılabileceğini belirten Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan ise, "Enflasyonun aralık ayına kadar dalgalanıp, aralık ayında tek haneye düşebilir. Merkez Bankası'nın eline 2018'in ilk ayları itibarıyla fırsat geçebilir" açıklamasında bulundu.
DÜŞÜŞ KALICI OLMALI
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek:
Enflasyon yılsonunu tek haneyle kapatacak. Merkez Bankası'nın sıkılaştırması enflasyon yüzde 7'nin altına inene kadar devam edecek. Yakındaki Gıda Komitesi'nde reformlara nihai şeklini vereceğiz.
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci:
Enflasyonun tek haneli rakama düşmesi bizi sevindiriyor ama bunun kalıcı hale gelmesi lazım. Enflasyonla mücadelede gıda fiyatları oynaklığının düşürülmesinin yanı sıra arzın artırılması gerekiyor.
Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan:
Önümüzdeki aylarda baz etkisi nedeniyle yıllık enflasyonda bir miktar yukarı yönlü eğilim görülebilir ancak 2018 ilk aylarından itibaren enflasyondaki düşüş belirginleşecek. Yıllık enflasyonun daha da aşağılara ineceğini tahmin ediyoruz.