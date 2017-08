18'LİK

Bankaların mevduat faizi yarışı, büyümenin lokomotifi inşaat sektörünü sekteye uğrattı. Yüzde 15'lere varan faizler nedeniyle vatandaş parasını konut yerine mevduatta değerlendirmeyi tercih etmeye başladı. İnşaat sektörünün önde gelen temsilcileri, "Konut getirisinin azalması, inşaatçının fedakârlığını gösterir. Üreticilerin fiyat artışını dizginleyip tüketiciye daha düşük fiyatlı konut sunmak istemesinin bir sonucudur. Son 1 yıldır maliyet artışını konut fiyatlarına yansıtmadık. Eylülde fiyatlar yüzde 15 ila 20 artacak. Orta gelir grubu için ev almanın tam zamanı" görüşünde birleşti.KONUTDERBaşkanı Altan Elmas, son 1 yıldır inşaat sektöründe maliyet artışlarının da fiyatlara yansıtılmadığını söyledi. Elmas, şöyle konuştu: "Firmaların fiyat politikaları genel politikayı etkiliyor. Gayrimenkul sektörü temsilcileri olarak 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'de ekonomik çarkların dönmesine odaklandık. Yaptığımız tarihi kampanyalarla maliyet artışlarını sübvanse ettik. Kurdan kaynaklanan yüzde 18 maliyet artışımız var. Bu artışı biz konut fiyatlarına yansıtmadık. Ancak son çeyrekte yüzde 10'luk bir artış öngörüyoruz. Bu sebeple konut almak için en uygun zamanlardayız."DapHolding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, hain darbe girişiminden sonra hiçbir projede zam yapmadıklarını vurguladı. Yılmaz, "Maliyetler yüzde 18 arttı. Yeni yapılacak projelerde fiyatlar yüzde 15 ila 20 arasında artacak. Sektör temsilcileri olarak, hem arsa hem finansman hem de maliyet artışlarını göğüsledik" diye konuştu. Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya da konut fiyatlarının her yıl yüzde 15 artacağının altını çizerek, ev almak isteyenlerin bu fırsatı değerlendirmeleri gerektiğini belirtti.SinpaşHolding Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Çelik, "Bu durum sürdürülebilir değil. Bu dönem orta gelir grubu için büyük şans" ifadelerini kullandı. DKY İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dumankaya ise, ağustosun ev almak isteyen tüketici açısından büyük fırsatlar barındırdığını söyledi. Özak GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık da, son 6 ayda maliyetlerin ciddi arttığını belirterek, "Yatırımcı bu artışı sineye çekiyor" dedi.İNDERBaşkanı Nazmi Durbakayım, konut fiyatlarında artış yapmamaya gayret ettiklerini ve kâr marjlarından feragat ettiklerini belirterek, "Sadece hammaddelerdeki fiyat artışını konut alıcısına yansıtmaya çalışıyoruz" şeklinde açıklamalarda bulundu. Durbakayım, "Tüketicinin yanında olduğumuzu ve ekonomiye destek verdiğimizi söylüyoruz. Mevduat gibi makroekonomik veriler, üreticilerin de elini taşın altına koyduğunu gösteren en somut örnek oldu" dedi. Durbakayım orta vadede bu durumun tehlikeli olabileceğini, baskı altına alınan konut fiyatlarının bir yay gibi fırlayabileceği gerçeğini de göz ardı etmemek gerektiğinin altını çizdi. Durbakayım, şöyle devam etti: "Bu durum konut almak için bugün en uygun zaman. Biz üzerimize düşeni hakkıyla yapacağız. Mevcut durumdan daha geniş kitlelerin faydalanması için dayanabildiğimiz kadar dayanacağız."NGKütahya Seramik'in, 500 milyon TL'lik yatırımla hayata geçirdiği NG Residence projesinde teslimler Haziran 2018'de başlıyor. Projeden daire sahibi olmak isteyenler için kişiye özel ödeme planları sunuluyor. Projede daire fiyatları 410 bin TL'den başlıyor. 26 katlı rezidans, 5 yıldızlı uluslararası zincir otel kulesi ve 3 bin 200 kişilik kongre merkezinden oluşan projede büyüklükleri 62 ila 139 metrekare arasında değişen 1+1 ve 2+1 daire seçenekleri yer alıyor. NG Residence 304 daireden oluşuyor. Projede sunulan hizmetler arasında 7/24 güvenlik, SPA, buhar banyosu, sauna, Türk hamamı yer alıyor. Ayrıca NG GYM spor salonunda ise pilates ve fitness imkânları sunuluyor. Projede her daireye özel otopark alanı da yer alıyor.İnşaat-taahhüt, gayrimenkul geliştirme, havalimanı işletmeciliği ve bilişim gibi birçok sektörde faaliyet gösteren YDA İnşaat, mevcut kredi notunu yükseltti. TURKrating (İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.) YDA'nın uzun vadeli TR AA (güçlü kredi kalitesi) notunu TR AA+'a yükseltti, kısa vadelide ise en yüksek not olan TR A1 (en güçlü borç ödeme kabiliyeti) kredi derecelendirme notunu güncelledi. YDA Group Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan, TURKrating tarafından yükseltilen kredi derecelendirme notunun firmanın finansal gücünü, borç ödeme kabiliyetinin yüksekliğini, geleceğe emin adımlarla yürüdüğünü ortaya koyması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.