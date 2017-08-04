Türkiye'den Katar'a karayolu gidecek

Zeybekci, "Türkiye-Katar-İran üçlü temas noktasındayız. İran'a ziyaretimin nedeni Ruhani'nin seçim sonrası yemin törenine Türkiye'yi temsilen katılmak. Mevkidaşım Katarlı Ekonomi Bakanı da gelecek. Cumartesi günü birlikte gidersek taşımacılık konusunu üçlü olarak ele almak ve anlaşmayla bağlamak istiyoruz." dedi.

"KARGO UÇAKLARI SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİL"

Ürünlerin taşınmasında kargo uçaklarının kullanılmasının sürdürülebilir olmadığının altını çizen Zeybekci, AA'ya yaptığı açıklamalara şöyle devam etti:

"Bunun ekonomik, sürdürülebilir ve güvenli hale gelmesini sağlıyoruz. Deniz yoluyla taşımacılık ağırlık kazanmaya başlayacak. Ayda en az 4 büyük tonajlı geminin Katar'a gitmesini öngörüyoruz ama diğer alternatif de karayolu, esnek ve daha küçük paketleri taşımak için. Farklı alternatifler düşünüyoruz ama en kolayı İran üzerinden gidilmesi. Türkiye-Katar-İran üçlü temas noktasındayız. Belki İran ziyaretimde Katarlı mevkidaşım da orada olacak. Ziyaretimin nedeni Ruhani'nin seçim sonrası yemin törenine Türkiye'yi temsilen katılmak. Mevkidaşım Katarlı Ekonomi Bakanı da gelecek. Belki İran'a birlikte de uçabiliriz. Ankara'da bir toplantımız var. Cumartesi günü birlikte gidersek taşımacılık konusunu üçlü olarak ele almak ve anlaşmayla bağlamak istiyoruz."

TAZE SÜT VE TAVUK KATAR'A UÇACAK

Bakan Zeybekci, Katar'a ikinci geminin bir hafta, on gün içinde yola çıkacağını belirterek, "Bu daha büyük bir gemi. Ayda en az 4 büyük tonajlı geminin Katar'a gitmesini öngörüyoruz. Genelde gemiler muhtelif limanlara uğraya uğraya giderler. Gemi İstanbul ve İzmir'de duracak, sonra direkt adrese teslim Katar'a gidecek." ifadelerini kullandı.

Katar'a hava yoluyla bazı ürünlerin taşınmaya devam edileceğine dikkati çeken Zeybekci, "Hava yoluyla taze süt, taze tavuk gibi bazı ürünleri oraya günlük ulaştırmak, bu ürünlerin de oradaki raflarda yerini almasını sağlamak istiyoruz." dedi.