Türkiye'den Katar'a karayolu hamlesi!

Zeybekci, "Türkiye-Katar-İran üçlü temas noktasındayız. İran'a ziyaretimin nedeni Ruhani'nin seçim sonrası yemin törenine Türkiye'yi temsilen katılmak. Mevkidaşım Katarlı Ekonomi Bakanı da gelecek. Cumartesi günü birlikte gidersek taşımacılık konusunu üçlü olarak ele almak ve anlaşmayla bağlamak istiyoruz." dedi.

"KARGO UÇAKLARI SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİL"

Ürünlerin taşınmasında kargo uçaklarının kullanılmasının sürdürülebilir olmadığının altını çizen Zeybekci, yaptığı açıklamalara şöyle devam etti:

"Bunun ekonomik, sürdürülebilir ve güvenli hale gelmesini sağlıyoruz. Deniz yoluyla taşımacılık ağırlık kazanmaya başlayacak. Ayda en az 4 büyük tonajlı geminin Katar'a gitmesini öngörüyoruz ama diğer alternatif de karayolu, esnek ve daha küçük paketleri taşımak için. Farklı alternatifler düşünüyoruz ama en kolayı İran üzerinden gidilmesi. Türkiye-Katar-İran üçlü temas noktasındayız. Belki İran ziyaretimde Katarlı mevkidaşım da orada olacak. Ziyaretimin nedeni Ruhani'nin seçim sonrası yemin törenine Türkiye'yi temsilen katılmak. Mevkidaşım Katarlı Ekonomi Bakanı da gelecek. Belki İran'a birlikte de uçabiliriz. Ankara'da bir toplantımız var. Cumartesi günü birlikte gidersek taşımacılık konusunu üçlü olarak ele almak ve anlaşmayla bağlamak istiyoruz."

"KATAR YOLU KÖRFEZ ÜLKELERİNE ULAŞMAK İÇİN YENİ BİR ALTERNATİF OLACAK"

Konuyla ilgili olarak Sabah.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) İcra Kurulu Başkanı Fatih Şener, Türkiye ile Katar arasındaki taşımalarda en pratik yolun İran üzerinden gitmesi olduğunu belirterek "Bu güzergahtan her türlü ürün taşımak mümkün. Bu güzergah özellikle krizin ilk anlarında uçakla taşınan tarım ürünleri beyaz et ve diğer gıda ürünleri konusunda çok güçlü alternatif bir karayolu olmuştur. Şu ana kadar çoğunlukla gıda ürünü taşıyan yaklaşık 20 aracımız Katar'a ulaştı. Bizim beklentimiz ve öngörümüz kriz çözüldükten sonra bile Katar'ın bugüne kadar Suudi Arabistan ve Birleşik Arap ülkelerinden aldığı birçok ürünün temin ülkesi Türkiye ve İran olacaktır. Bu anlamda Türk ürünleri İran ürünlerine göre daha kaliteli ve daha ucuz olduğu için avantajlıdır. Dolayısıyla Katar pazarı ihracat anlamında bizim için yükselen bir değer olacaktır. Gümrüklerde 900 litre akaryakıt izni verilmesinden sonra araçlarımız Türkiye'den aldıkları yakıtla Basra körfezine çok ucuz maliyetlerle çok ekonomik şartlarla Katar'a gidecek ürünleri taşımak mümkün hale gelecek. Orada bir Türk askeri üssü kurulması ve üssün ihtiyaçlarının Türkiye'den karşılanacağı dikkate alındığında da Türkiye'den Katar'a düzenli bir trafik olacaktır. Bir musibet bir hayra vesile oldu diyebiliriz. Bizim açımızdan Ortadoğu'ya Körfez ülkelerine ulaşmak için yeni bir alternatif doğmuş olacak. Krizin ilk anından sonra Kamu ve özellikle Ekonomi Bakanlığı ile çok yakın temasımız oldu. Katar'ın ihtiyaçlarının karşılanması için bu güzergahın en uygun güzergah olduğu söyledik. Yine geri planda Türkiye, Katar ve İran olarak burada taşımacılığı geliştirmek için elimizden geleni yapmamız gerektiğini söylüyoruz, şu anda bu taşımanın en zayıf halkası Basra körfezinde başlatılacak düzenli tarifeli bir Ro Ro hizmetidir. Buda kurulduktan sonra Katar'ın ihtiyaçlarını çok daha hızlı bir şekilde sağlamamız mümkün hale gelecektir" dedi.