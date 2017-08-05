10 yeni sanayi odası geliyor

Türkiye ekonomisinin önemli sorunlarından biri daha çözüm buluyor.

Özellikle sanayi ağırlık illerde bürokrasinin artmasına ve sanayicilerin kendi kendilerini yönetmesine engel olan tek oda dönemi kapanıyor. Yaklaşık 10 yıldır sanayi odası bekleyen çok sayıda il için emsal karar Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan çıktı.

Aralarında Tekirdağ, Bursa, Manisa, Kahramanmaraş, Balıkesir, Samsun'un da bulunduğu yaklaşık 10'a yakın şehirde sanayi odası kurulacak.

Konuyla ilgili yıllardır süren tartışmalar da son bulmuş olacak. Zira, sanayiciler illerinde kendilerine ait bir oda olmadığı için esnaf ve ticaret erbapları ile aynı çatı altında (ticaret ve sanayi odası) sorunlarına çözüm arıyordu. Bu durum, iki taraf için de verimsizliğe neden oluyordu.



'OLUR' YAZISI ÇIKTI

Konuyla ilgili kararın alınmasında Tekirdağlı sanayicilerin yürüttüğü hukuki mücadele etkili oldu. Tekirdağlı sanayiciler davayı kazanınca bakanlık da önceki gün bu konudaki talepleri onayladı.

Tekirdağ sanayi siciline kayıtlı 1.485 firmanın bulunduğunu belirtenTekirdağ Sanayi Odası Müteşebbis Heyet Başkanı Ömer Sarıoğlu, "Dört yıldır verdiğimiz hukuki mücadelenin sonuna geldik. Tekirdağ Sanayi Odası'nın kuruluşu için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan 'olur' yazısı ulaştı.

Tekirdağ Sanayi Odası, bölgemiz sanayicilerine hayırlı olsun" dedi.

Türkiye'nin en büyük sanayi şehirlerinden olmasına rağmen odası bulunmayan Manisa da çalışmalarını hızlandırdı.



MANİSA DA STARTI VERDİ

Manisa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri Derneği'nin yetkilileri, kentte sanayi odası kurulması için önümüzdeki günlerde çalışma yapacaklarını açıkladı.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri Derneği, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada şunları vurgulamıştı:

"Sanayi kuruluşlarımızın sıkıntı ve problemlerinin çözümlenmesi ve sanayicilerimizin önünün açılması ancak birlik ve beraberlik içerisinde ortak akıl oluşturmak suretiyle mümkün olabilmektedir.

Önümüzdeki günlerde şehrimizin müstakil bir sanayi odasına kavuşması için elbirliği ile çalışmalar yapacağız."

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