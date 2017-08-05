Elektriklide savaş resmen başladı

Dünyada ülkeler birer birer fosil yakıtları yasaklayacağı tarihleri açıklıyor. 2025-2040 arasında birçok ülkenin yollarında araçlar sessiz ve egzozsuz yol alacak. Tesla
'nın Model 3 ile çıtayı çok yükseğe koyduğu elektrikli araç savaşı karşılıklı adımlarla hareketlendi. 2017 sonunda teslimata başlayacağını iddia eden Tesla'ya karşı 17 Alman şirketi bir araya geldi. Tesla'nın elektrikli araç hamlesine karşı devasa bir gigafabrika kurulacak. Lityum-iyon pil fabrikasının temeli 2019 yılının dördüncü çeyreğinde atılacak. 2028'de de tam kapasiteyle üretim yapılacak. Proje, hükümetten teşvik de almış durumda. Dün bir haber de Japonya tarafından geldi. Toyota ve Mazda 1.6 milyar dolarlık yatırımla ABD'de elektrikli araç teknolojisi geliştirmek için ortak bir fabrika kuracağını açıkladı.
GÜNDE YARIM MİLYON HARCIYOR
Tesla'nın patronu Elon Musk
ise elektrikli otomobil
i piyasaya sürebilmek için sadece ikinci çeyrekte tam 1.16 milyar dolar nakit para harcadı. Bu rakam saatte yarım milyon doları geçen 531 bin dolarlık bir harcama anlamına geliyor. 2021'de küresel batarya üretim kapasitesi 278 gigavata yükselecek. Halihazırda bu rakam 103 cigavat düzeyinde. Tesla toplam 50 milyar dolarlık pil yatırımı ile dünyanın en büyük ikinci üreticisi olacak. Nevada'daki fabrika 35 gigavatlık üretim kapasitesine sahip. Uluslararası Enerji Ajansı projeksiyonlarına göre, şu anda 2 milyon olan elektrikli araç sayısı 2030'da 140 milyon olacak.
FOSİLİ İLK BIRAKAN NORVEÇ OLACAK
Bir çok ülke dizel ve benzin gibi fosil yakıtların satışını durduracağı tarihi net olarak belirledi. Buna göre, Norveç 2025'te tamamen elektrikli araçlara geçmiş olacak. Hindistan 2030 yılını belirlerken, Fransa ve İngiltere'de ise 2040 tarihi seçildi.