Otellerdeki yanıltıcı 'yıldız'a ceza

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, turizm işletmelerinin yıldız sınıflarının, tesislerin kapasite ve fiziki özellikleri, işletme ve hizmet kaliteleri gibi ölçütlerin değerlendirilmesiyle belirlendiğini söyledi.



Söz konusu sınıflandırmaların tüketicilerin ekonomik tercihlerini etkilediğini ifade eden Tüfenkci, turizm işletmelerinin yanıltıcı yıldız tanıtımı içeren reklamları nedeniyle tüketicilerin maddi ve manevi birçok sorunla karşılaşabileceğini, ülke turizminin zarar göreceğini bildirdi.



Tüfenkci, Bakanlık olarak yanıltıcı reklamlarla tüketicilerin ekonomik çıkarlarının zedelenmesini engellemek için gerekli hassasiyeti gösterdiklerinin altını çizerek, Reklam Kurulunun yanıltıcı sınıf tanıtımı içeren reklamlara ilişkin muhtelif firmalar hakkında idari para ve durdurma cezaları uyguladığını, şikayetler çerçevesinde konuya ilişkin incelemelerin de devam ettiğini dile getirdi.



Tüketicilerin yanıltılmasına asla müsaade etmeyeceklerini vurgulayan Tüfenkci, şöyle devam etti:



"Turizm işletme belgesi olmadan yıldız tanıtımı yaptığı veya belgesi olmasına rağmen sınıfından farklı tanıtım gerçekleştirdiği tespit edilen firmalara yaptırım uyguluyoruz. Bu kapsamda, Reklam Kurulunca 2017 yılının 7 ayında turizm sektöründe incelemeye değer bulunup karara bağlanan 46 dosyadan 3'ü mevzuata aykırı bulunmazken, aykırılığı tespit edilen dosyalardan 41'ine reklam durdurma cezası, 2'sine ise idari para ve durdurma cezası uygulanmasına karar verildi. Söz konusu dönemde turizm sektörüne verilen idari para cezası ise 116 bin 254 lira oldu."



Tüfenkci, tesis tanıtımlarının Kültür ve Turizm Bakanlığından alınan belgeye uygun olarak yapılması gerektiğine işaret ederek, tüketicilerin söz konusu sınıf ve yıldız bilgilerini Kültür ve Turizm Bakanlığı internet sitesinden kontrol edebileceklerini söyledi. Bu konuda mağduriyet yaşayan tüketicilerin, ayıplı hizmet kapsamında uyuşmazlık konusunun parasal sınırlarını dikkate alarak tüketici hakem heyetlerine veya tüketici mahkemelerine başvurmaları gerektiğini anlatan Tüfenkci, aynı zamanda yanıltıcı tanıtım yapan tesisler hakkında gerekli idari işlemlerin yapılması için Reklam Kuruluna da başvurulabileceğini bildirdi.

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