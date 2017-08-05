Şimşek: Türkiye yeni bir çıkışın eşiğinde

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Mardin'e gelen Şimşek, Mazıdağı ilçesine geçerek, yapımı süren Cengiz Holding'e ait Eti Bakır Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisleri'ni ziyaret etti.

2018 yılı ortasında üretime başlaması planlanan tesis ile ilgili Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz'den bilgi alan Şimşek, üretim sahasını gezdi.

Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tesiste bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tesis ile ilgili bilgiye vakıf olduğunu ancak bu büyüklükte ve dünyada belki ilk beşe girecek entegre bir tesis olacağını hayal dahi etmediğini vurgulayan Şimşek, yatırım ile ilgili birinci elden bilgi almaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Şimşek, "Bu 1,1 milyar dolarlık yatırım özel sektör tarafından Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde Cumhuriyet tarihimizde yapılmış en büyük yatırımdır. Bu yatırımın en önemli özelliği de orta ve uzun vadede gerek ithalatı 600 milyon doların üzerinde azaltarak gerekse ihracat potansiyeli olarak belki de yıllık 1 milyar dolar Türkiye'nin dış ticaret açığını potansiyel olarak azaltabilecek bir proje." ifadelerini kullandı.

"BÖLGEDE İSTİHDAM İMKANI DOĞACAK"

Yatırımın Mardin'in Mazıdağı ilçesinde yapılıyor olmasının önemine değinen Şimşek, diğer önemli bir hususun da Küre ilçesinden, Türkiye'nin batısından hammaddenin burada işlenerek bütün dünyaya buradan satılacak olması olduğunu dile getirdi.

Şimşek, bölgenin istihdama, heyecana, gelecek açısından umuda ihtiyacı olduğuna işaret ederek, bu projenin bütün bunları içerdiğini aktardı.

"Çünkü doğrudan ve dolaylı olarak 5 - 6 bin insanımıza, kardeşimize bu bölgede istihdam imkanı doğacak. Buranın çehresi değişiyor. Özellike entegre bir tesis olduğu için demiryolundan tutun da ilçemizin çevre yoluna kadar birçok husus içeren çok önemli çok büyük bir yatırım." diyen Şimşek, bölgede geçmişte yaşanan sıkıntılara rağmen cesaretle girişimde bulunan Cengiz Holding ve bütün çalışanlarını canı gönülden tebrik ettiğini vurguladı.

Şimşek, ülke olarak ihtiyaç duyulan şeyin stratejik yatırım olduğuna dikkati çekerek, yatırımın başarılı olması, önünün açılması için hükümet olarak yapılması gereken özellikle alt yapı anlamında bir takım çalışmalar, projeler olduğunu, ilçeyi ziyaretinin bunların hızlanmasına vesile olmasını diledi.

"TÜRKİYE YENİ BİR ÇIKIŞIN EŞLİĞİNDE"

Bu ölçekte bu büyüklükte hatta dünya ölçeğinde entegre bir tesisin görülmesi, takdir edilmesi ve önünün açılması gerektiğini bildiren Şimşek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnşallah Türkiye yeni bir çıkışın eşliğinde. Zor bir dönem geçirdik. Son bir kaç yıl Türkiye için çok zor oldu. Başımıza gelmeyen felaket kalmadı. Ona rağmen Türkiye temelleri sağlam olduğu için bu şoklara karşı büyük direnç gösterdi. Ama orta ve uzun vadede Türkiye'nin geleceği bu yatırımlardır. Yatırım olmadan kalıcı refah olmaz. Onun için biz daha çok üreteceğiz, istihdam edeceğiz, ihracat yapacağız. Türkiye'nin çıkış formülü budur. Bu nedenle biz ihracata, yatırımlara, istihdama bir seferberlik anlayışıyla gerçekten çok güçlü destekler veriyoruz. Gereken reformları yaptık, yapıyoruz. İnşallah Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın liderliğinde hükümet olarak biz sürekli bir şekilde, 'Türkiye ekonomisini nasıl dirençli bir hale getirir, sahada mikro düzeyde önemli projelere nasıl ön açarız, gereken desteği veririz, vatandaşımızın sorunlarını nasıl çözeriz?' diye çalışıyoruz, çabalıyoruz."

"TERÖRÜN HEDEFİ ÜLKEMİZİN BARIŞ VE KARDEŞLİĞİDİR"

Başbakan Yardımcısı Şimşek, bölgede terör örgütünün yatırımları engellemeye yönelik saldırılarına değinerek, "Terör örgütün derdi buradaki kardeşimin hak ve özgürlüğü, demokrasi standartları olsa zaten terörün tamamen durmuş olması lazımdı. Terör örgütün derdi hukuk, adalet, demokrasi, özgürlük olsaydı o zaman silahların çoktan betona gömülmüş olması gerekirdi. Bunu yapmadılar tam aksine istismar ettiler ve dışarısı da bunu kullanıyor. Bunu herkes biliyor. Terörün hedefi vatandaşımızın huzuru, ülkemizin barış ve kardeşliğidir. " değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti hükümeti döneminde yapılan reformlara ilişkin Şimşek, şunları söyledi:

"Kim ne derse desin geçmişe oranla temel hak ve özgürlükler, demokratik standartlar, alt yapı yatırımları, eğitim, sağlık vatandaşa hizmet anlamında nereden bakarsanız bakın inanılmaz bir çaba içerisinde olduk. Mükemmel miyiz? Değiliz. Daha yapılacak çok iş var. Terör örgütünün çabaları sadece ve sadece vatandaşımıza, buradaki Kürt kardeşlerime daha çok zulüm, daha çok geri kalmışlık, daha çok cehalet ve daha çok sıkıntı olarak dönüyor. Bu çok açık ve net. Onların derdi buradaki kardeşlerimizin refahı, huzuru, bölgenin barışı, kardeşliği değil. O olsaydı zaten sorun kalmamıştı. Biz ne yaptık ret ve inkar siyasetine son verdik."

"Terörle en güçlü şekilde mücadele edeceğiz"

Şimşek, bu oyunların hepsinin bozulduğunu ve bundan sonra da bozulacağını vurgulayarak, Ortadoğu'da kardeş kavgasının sonuçlarının herkesçe görüldüğünü belirtti.

Küresel aktörlerin büyük bir oyunu nasıl sahnelendiğini akıllı Kürt ve Türk vatandaşların gördüğüne işaret eden Şimşek, bu nedenle vatandaşın bu oyuna gelmeyeceğini, terör örgütüne burada alan açmayacağını dile getirdi.

Şimşek, terörle mücadeledeki kararlılığa dikkati çekerek, "Bu kararlılık devam edecek. Biz vatandaşımızı ayrı, terör örgütünü, terörizmi ayrı tutuyoruz. Terör dünyanın belası ve bir insanlık suçu. Onun için terörle en güçlü şekilde mücadele edeceğiz." dedi.

Vatandaşın işi aşı, temel hak ve özgürlükleri, demokrasinin standartları için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceklerini anlatan Şimşek, şunları kaydetti:

"Geçici olarak darbe girişimi ve terör nedeniyle Türkiye zor bir döneme girdi. OHAL var. Ama bizim uzun vadede Türkiye'de daha çok demokrasi daha çok hak ve özgürlük ekseninde, kardeşlik hukuku içerisinde sorunları çözme irademiz asla ve asla azalmamıştır, kaybolmamıştır. Kaybolmayacak da. Zaten terörle mücadelenin en güçlü tarafı bu taraftır. Terörle mücadele edeceksek bu çerçevede edeceğiz. İnşallah kardeşliğimiz, beraberliğimiz ve bu güzelim Türkiye'ye daha çok yatırım için çabalayacağız."

Mehmet Şimşek, daha sonra işçilerle yemek yedi, hatıra fotoğraf çektirdi.

Şimşek'e ziyaretinde Mardin Valisi Mustafa Yaman, AK Parti Mardin milletvekilleri Orhan Miroğlu ve Ceyda Bölünmez Çankırı da eşlik etti.

TESİS

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde 1,289 milyar dolar yatırımla yapımı devam eden Eti Bakır A.Ş'ye ait Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisleri, 5 ana 12 yardımcı tesisi içeriyor. 2018 yılı ortasında üretime başlaması planlanan tesiste yapım aşamasında 3 bin kişiye doğrudan, 15 bin kişiye dolaylı istihdam sağlıyor. İşletme aşamasında ise bin kişiye doğrudan, yaratacağı ekosistem ile 5 bin kişiye dolayı iş imkanı sağlayacak.

Fabrikanın üretime başlamasıyla yılda 350 milyon dolarlık gübre ithalatı, 270 milyon dolar metal ithalatı ikame etmesi veya ihracatı sağlanarak ülke ekonomisine katkı sağlaması öngörülüyor.

Yılda 1,1 milyar dolarlık gübre ithal edilen Türkiye'de, yerli üretim ise yüzde 95 oranında ithal hammadde ile gerçekleştiriliyor. Mazıdağı Gübre Fabrikası'nda ise hammaddenin yüzde 85'i yurt içinden sağlanacak. Kendi elektriğini de kendisi üretecek fabrika ilk etapta Türkiye'deki gübre pazarının yüzde 20'sine sahip olacak. Yılda 200 bin DAP, 550 bin ton da NP olmak üzere 750 bin ton gübre üretilecek fabrika, Akdeniz'de Mersin, Karadeniz'de ise Samsun hattının doğusunda kalan bölümün tek gübre fabrikası olma özelliğini de taşıyacak ve Harran Ovası ile GAP'ın gübre ihtiyacının tamamını karşılayacak.