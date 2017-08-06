Atatürk Havalimanı ne olacak? Bakan açıkladı...

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, 3. havalimanının hizmete girmesinin ardından Atatürk Havalimanı'nın İstanbul'a nefes aldıracak bir alan olarak düzenleneceğini belirterek, "Herhangi bir şekilde imara açılıp alışveriş merkezi ve konut yapılması söz konusu değil" dedi. Bakan Arslan, Atatürk Havalimanı terminallerinin fuar alanı olarak hizmet vermeye devam edeceğini açıkladı.

ATATÜRK HAVALİMANI FUAR ALANI OLACAK

Bakan Arslan, Atatürk Havalimanı ile ilgili olarak şöyle konuştu;

"İki havalimanının aynı anda kullanma imkanı yok. İkisi de aynı hava koridorunu kullanıyor. Buranın kesinlikle yapılaşmaya açılmamasını istiyoruz. İstanbul'a nefes aldıracak bir alan olarak düzenlenmesi gerekiyor. Küçük uçakların iniş yapabileceği bir alan olarak kullanılacağı gibi, çok sayıda terminal var burada bunların da fuar alanı olarak hizmet etmesini istiyoruz. Herhangi bir şekilde imara açılıp alışveriş merkezi ve konut yapılması söz konusu değil. Sayın Cumhurbaşkanımızın da sayın başbakanımızın da talimatları bu yönde"

"DENİZE YAPILACAK İKİNCİ HAVALİMANI RİZE-ARTVİN OLACAK"

Yeni açılacak ve yapılması planlanan havalimanları ile ilgili olarak da konuşan Arslan, şu açıklamalarda bulundu:

"Şuan Adana Mersin Osmaniye ortak hizmet edecek Çukurova merkezde yer alan havalimanını yapıyoruz. 2018'de bitmesini planlıyoruz. Rize ve Artvin bölgesine, Ordu Giresun Havalimanı şeklinde yapmak istiyoruz. İkinci denize yapılan havalimanı Rize Artvin olacak, çalışmaları devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da orada, ziyaret edecek bugün. Bitiş tarihi olarak 2021 yılı tahmin edilmek üzere 2020 yılını hedefliyoruz. Yozgat Havalimanını inşaallah bitireceğiz. Karaman'ı yapacağız. Daha sonra Bayburt ve Gümüşhane'ye hizmet edecek bir havalimanı olacak, ihalesini düzenleyeceğiz. Tokat Havalimanı için yeni bir havalimanı yapacağız. Bu sene içerisinde onun da çalışmalarını yapacağız"

ANKARA'DAN UÇUŞ NOKTALARI

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, Ankara'daki uçuşlar ile ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu:

"iki pist var ama iki pist aynı anda kullanılamıyor. üçüncü bir pist yapıyoruz. Tamamen yolculuk taleplerine bağlı bir şekilde, Ankara'dan aslında dış bağlantılı uçuşlara bakıyorlar. Arz talep dengesine göre, Ankara üzerinden başka yerlere uçma isteğine bağlıdır. Talebe bağlı olarak birçok yere uçuş var, her yere uçuş olması şuan mümkün değil. Bununla alakalı da çalışmalar olacaktır yine"

MİLLİ VE YERLİ E-POSTA SİSTEMİ



Bakan Arslan, yeni projeler ile ilgili olarak da "Milli ve yerli e-posta sistemini geliştiriyoruz. 2018 yılı sonunda milli e-posta sistemine geçiyoruz" dedi