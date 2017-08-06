Türk rüzgârına YEKA’landılar

Enerji
Bakanlığı'nın geçen hafta gerçekleştirdiği ve Siemens-Türkerler- Kalyon Enerji konsorsiyumunun 3.48 dolar/ cent ile rekor düşük fiyatla kazandığı YEKA
(Yenilenebilir Kaynak Alanları) ihalesi ile ilgili bir önemli veri daha ortaya çıktı. Türkiye, benzer modeli uygulayan Güney Afrika, Brezilya ve Meksika'dan daha güçlü bir ihale şartnamesi ve daha az kamu desteği ile rekoru sağladı. Bu da Türk ekonomisine ve enerji sektörüne olan güveni bir kez daha ortaya koydu.
BENZERSİZ MODEL: YEKA
Türkiye'nin YEKA ile birlikte uyguladığı modelin daha önce dünyada eşi benzerine rastlanmadı. Çünkü bu kadar yüksek yerlilik oranı ve Ar-Ge şartı hiçbir modelde yer almadı. Belli oranlarda yerli üretim şartı ile uzun vadeli alım garantisine dayalı açık eksiltme usulü ihale modeli ise dünyada Güney Afrika, Meksika ve Brezilya'da uygulandı.
KISA SÜRELİ ALIM GARANTİSİ
3 ülkede yapılan yarışmalarda devlet tarafından daha uzun süreli alım garantisi dikkat çekti. Türkiye sözleşme imzalanmasından itibaren 15 yıl alım garantisi verirken, bu süre fabrika kurulumu ve üretimi de içeriyor. Yani, üretim ne kadar hızlı olursa 15 yıllık dilim içinde o kadar alım garantisinden yararlanılmış olacak. Diğer ülkelerde ise bu süre 20 yıl olarak dikkat çekiyor. Ayrıca, 10 yıl boyunca 5 değişik alanda yıllık 5 milyon dolarlık Ar-Ge şartı da hiçbir ülkede yok.
YÜKSEK YERLİLİK ORANI
Türkiye'nin modelinde ortaya konan yerlilik şartı hiçbir ülkede bu kadar yüksek olmadı. Brezilya 24 ekipmandan 12'sinin yerli üretimini, Güney Afrika yüzde 47'sini, Meksika ise kanat ve kulenin yerli üretim olması şartını koydu. Türkiye'de ise teknolojik parçaları da içeren yüzde 65 gibi yüksek bir yerlilik oranı yer aldı. Buna rağmen Güney Afrika'da 4.71 cent, Brezilya'da 4.05 cent, Meksika'da ise 3.84 cent fiyatlar yakalanabildi. Türkiye Ar-Ge şartı ile dikkat çeken ihalede ise 3.48 cent ile dünya rekorunu kırdı. Bu da Türkiye'ye güvenin göstergesi oldu.
ALMANYA VE İSPANYA BU FİYATA GELEMEDİ
Avrupa'da yenilenebilir teknolojileri alanında önemli üretim tesislerine ve markalara sahip olan Almanya ile İspanya bile Türkiye'deki fiyatları yakalayamadı. İspanya'nın geçen ay gerçekleştirdiği 1 GW'lık rüzgâr ihalesinde, 1 kWh için 4.3 cent (Euro) civarında fiyat çıkmıştı. Almanya'da ize son ihaleler sonucunda 1 kWh için 6.73 cent (dolar) fiyat çıkmıştı.