Atatürk Havalimanı fuar alanı olacak

İstanbul'un üçüncü havalimanının bitmesinin ardından Atatürk Havalimanı
arazisinin akıbeti konusunda son noktayı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan
koydu. Bakan Arslan, Atatürk Havalimanı'na fuar alanı yapılacağını, hiçbir zaman imara açılıp, konut alanı olmayacağını söyledi. Atatürk Havalimanı'nın İstanbul'a nefes aldıracak bir alan olarak düzenleneceğini belirten Arslan, "Herhangi bir şekilde imara açılıp alışveriş merkezi ve konut yapılması söz konusu değil" dedi. Arslan, şöyle konuştu; "İki havalimanının aynı anda kullanma imkânı yok. İkisi de aynı hava koridorunu kullanıyor. Buranın kesinlikle yapılaşmaya açılmamasını istiyoruz. İstanbul'a nefes aldıracak bir alan olarak düzenlenmesi gerekiyor. Küçük uçakların iniş yapabileceği bir alan olarak kullanılacağı gibi, çok sayıda terminal var burada. Bunların da fuar alanı olarak hizmet etmesini istiyoruz. İmara açılıp alışveriş merkezi ve konut yapılması söz konusu değil."
MİLLİ E-POSTA 2018'DE
Bakan Arslan, yeni projeler ile ilgili olarak da "Milli ve yerli e-posta sistemini geliştiriyoruz. 2018 sonunda milli e-posta sistemine geçiyoruz" dedi. "Çevre sadece çevreciyim diyenlerin değil hepimizin geleceği" diyen Arslan, projelerde kesilen ağaçların yerini değiştirmek zorunda kaldıklarını ancak yaklaşık 20 kat ağaç diktiklerini belirtti. Arslan, "Eski yerlerine değil, Anadolu'nun herhangi bir yerine ağaç dikiyorsunuz diyorlar. Geleceğe de bunları taşıyacak şekilde, kat kat fazlasını aynı yerlere dikiyoruz. Biz gerek şu an yaptığımız otoyolları, havalimanları marifetiyle yolculuk süresini katarak 283 milyon saati bir yılda kazanıyoruz. Bunun yıllık parasal değeri 10.5 milyar lira. Yine yıllık akaryakıt tasarrufu 1 milyon 600 bin ton" şeklinde konuştu.
3.2 MİLYON TON GAZI AZALTTIK
Yılda 3 milyon 260 bin ton sera gazı salınımını azalttıklarını da belirten Arslan, "Bu çevreye verilebilecek zararın azaltılması anlamına geliyor. Biz de vatandaşlarımız kadar çevrecilik konusunda hassasız. 3. Havalimanı'nda CEO'dan sonraki üçüncü adam sadece havalimanının çevrecilik araştırmalarından sorumlu. Sürdürülebilirlik sertifikasına başvuran sayılı çevreci havalimanlarından olacak. Projede çalışan kuş gözlemcileri bile var. Avrasya Tüneli'nde de benzer serzenişler vardı. Yine Avrasya çevreciliği bakımından ödül aldı" dedi.
YENİ HAVALİMANINA METRO 34 KM
Yeni havalimanına metro bağlantısı ile ilgili de bilgi veren Arslan şunları söyledi: "Gayrettepe'den yeni havalimanına inşaat devam ediyor. Metro 34 kilometre kesintisiz olacak. Özellikle yapacağımız 3 katlı tünelle de entegre olacak. Yaklaşık ulaşım süresi 20 dakika olacak ve devamında Halkalı'ya uzatacağız."