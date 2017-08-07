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yetkililerinden flaş açıklaması!

AA

Ekonomi Haberleri

Giriş Tarihi: 7.8.2017 22:59 Güncelleme Tarihi: 7.8.2017 23:09
Fed yetkililerinden flaş faiz açıklaması!

Merkez Bankasının () iki bölgesel başkanı bankanın artırımına ara vermesini destekleyen açıklamalarda bulundu.

St. Louis Başkanı James Bullard, Nashville kentinde yaptığı konuşmada bankanın oranının mevcut seviyesinde bırakılmasının yerinde olduğunu ifade etti.

Ülkedeki işsizliğin yüzde 4,3 ile son 16 yılın en düşük seviyesine gerilemesinin enflasyonu yükseltmek için yeterli olacağına inanmadığını belirten Bullard, işsizlik oranının daha gerilemesinin dahi fiyatları yukarı çekmeyeceğini savundu.

Bullard, Fed'in bu nedenle faiz artışlarına ara vermesi gerektiğini kaydederken, "Politika faiz oranının kısa vadede şu anda olduğu seviyede kalması uygun" dedi.

Minneapolis Şubesi Başkanı Neel Kashkari de South Dakota eyaletinde yaptığı konuşmada ülkedeki ücretler yükselene kadar faiz artırılmasını desteklemeyeceğini dile getirdi.

Kashkari, ayrıca, Başkanı Donald Trump'ın göçmenliği sınırlamaya yönelik politikalarının ülke ekonomisine zarar verebileceğini ifade etti.

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Fed yetkililerinden flaş faiz açıklaması!
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