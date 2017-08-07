Hazine’den yatırım yapana kredi kalkanı

Türkiye'de küçük ve orta ölçekli işletmelerin ekonomik faaliyetlerini canlandırma amacı taşıyan Kredi Garanti Fonu (KGF) 210 milyarlık kredi hacmini geride bıraktı. Yaklaşık 320 bin işletmenin kredi kullandığı fon sistemine yeni model geliyor. Yeni modelle yatırım kredilerinin sistemden daha fazla pay alması sağlanacak. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek
, yeni modelle teminat yetersizliği nedeniyle krediye ulaşamayan ihracatçı, yatırımcı, teknoloji ve inovasyona yönelen işletmelerin finansman imkânlarına katkı sağlayacaklarını belirtti.
Şimşek, istihdam, üretim yaratan projelere Kalkınma Bankası'yla birlikte Hazine üzerinden de gerekli desteğin verileceğini söyledi. Kredi Garanti Fonu kredilerinin yaklaşık yüzde 75'i özel sermayeli, yüzde 23'ü kamu, yüzde 2'si de katılım bankaları tarafından kullandırıldı. Kullandırılan kredilerin yüzde 90'ı KOBİ
olurken toplam kredilerin yüzde 66'sı mikro ve küçük işletmelere verildi. Fon'un kefil olduğu kredi miktarı, denetimi, istihdam ve kalkınmaya katkısı, bankacılıkta rekabete etkilerine ilişkin soruları yanıtlayan Başbakan Yardımcısı Şimşek, şu bilgileri verdi:
YÜZDE 64'Ü YENİ MÜŞTERİ:
Mayıs 2017 itibariyle Hazine destekli kefaletle verilen kredilerin yüzde 64'ü yeni müşteriye kullandırıldı. Yüzde 19'u ilave kredi olarak gerçekleşti, yüzde 3'ü de mevcut kredilerin teminatlandırılması şeklinde gerçekleşti.
5 AYDA 130 MİLYAR:
KGF aracılığıyla verilen Hazine destekli kefaletler kapsamında 2009-2016 yıllarında 9 milyar 862 milyon lira kredi kullandırıldı. Sadece 1 Ocak-31 Mayıs 2017 döneminde 130 milyar 787 milyon lira kredi kullandırıldı. Ticari krediler içindeki Fon teminatı ile kullandırılan kredilerin payı 30 Nisan itibariyle yüzde 7.61 oranında gerçekleşti.
KEFALET TUTARI HIZLA ARTTI:
2010'da 147 milyon, 2011'de 538 milyon, 2012'de 845 milyon, 2013'te 1.1 milyar, 2014'te 1.3 milyar, 2015 1.8 milyar, 2016'da 5 milyar lira Hazine destekli kefalet verildi.
FON'A SIKI TAKİP:
KGF yılda bir kez bağımsız denetimden geçiyor ve raporlar Hazine değerlendirmesine sunuluyor. Kefaletlere ilişkin denetimler Hazine Kontrolörleri Kurulu tarafından yapılıyor. BDDK
da rutin denetimlerini yaparken, Hazine kefaletleri ile ilgili işlemler kapsamında Sayıştay denetimi söz konusu olmakta.
İŞLETME KREDİSİ BAŞI ÇEKİYOR:
Hazine destekli verilen kefalet ve kredilerin çoğunlukla işletme kredisi şeklinde kullanıldığı görülüyor.
DESTEKLER KATLANARAK BÜYÜYOR
Teminat yetersizliği nedeniyle finansmana erişimde sorun yaşayan işletmelerin kredilere kolay ulaşması, 2017 yılı içinde yapılan düzenlemeler ile Hazine desteğine ilişkin limitlerin artırılması Hazine destekli kefaletler hızlı artış göstermesini sağladı. Ayrıca teminat yetersizliği nedeniyle krediye ulaşamayan yatırımcılar ve inovasyona yönelik KOBİ'lerin kredi imkânlarına katkı sağlanacak.
BÜTÜN RİSKLER DİKKATE ALINIYOR
Hazine destekli kefaletlerin tazmin işleminde kullanılmak üzere KGF A.Ş'ye ilgili gider bütçesinden aktarım yapılıyor. Bütçe ödeneği de ilgili yıl bütçesi hazırlanırken yıl bazında öngörülen kefalet riski dikkate alınarak hesaplanıyor.