Otomobil ihracat etmediğimiz ülke kalmadı

Türkiye ekonomisinin lider sektörü otomotiv yılın ilk 7 ayında 5 kıtada 193 ülkeye ihracat yaparak yeni bir rekora imza attı. 2015'te ihracat yapılan ülke sayısı 180, 2016'da ise 191'di. Böylece Türkiye otomotiv sanayisinin neredeyse dünyada ihracat yapmadığı ülke kalmadı. Sektör birçok insanın haritada yerini bile bilmediği ülkelere ihracat yaptı. Birleşmiş Milletler'e (BM) göre dünyada 193 ülke bulunuyor. Ancak, BM'ye üye olmayan ülkeler de hesaba katıldığında sayı 200'ü geçiyor. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, otomotivin temmuz ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41.1 artışla 2 milyar 434 milyon dolar oldu. Türkiye'nin toplam ihracatındaki payı ise daha da yükselerek yüzde 21.2'ye çıktı. Ekim 2016 tarihinden bu yana üst üste 10 aydır 2 milyar doların üzerinde ihracata imza atan sektörün, Ocak-Temmuz 2017 ihracatı da yüzde 25 artışla 16 milyar 789 milyon dolar olarak gerçekleşti.



OTOMOBİLE TALEP YÜKSEK

Sektörün temmuz ayındaki başarılı grafiğinde binek otomobillerdeki yüzde 74'lük artış temel belirleyici oldu. Ancak otomotiv yan sanayi ile tüm ana ihracat kalemlerinde çift haneli ihracat artışı yaşandı. Otomobil ihracatı yüzde 74 artışla 1 milyar 56 milyon dolar, yan sanayi ihracatı yüzde 26 artışla 751 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 15 artarak 436 milyon dolar oldu.



İNGİLTERE'YE SATIŞ YÜZDE 477 ARTTI

Binek otomobillerde en büyük pazar İtalya'ya yönelik ihracat yüzde 54 artarken, İngiltere'ye yüzde 477 ihracat artışı yaşandı. Yine Fransa'ya yüzde 47, İspanya'ya yüzde 77, Almanya'yayüzde 22, Amerika Birleşik Devletleri'ne yüzde 100, Belçika'ya yüzde 108 ihracat artışı oldu.



TÜRK OTOMOTİV SANAYİSİNİN EN İYİ MÜŞTERİSİ AVRUPA

Temmuzda Almanya'ya yüzde 30 ve diğer önemli pazarlardan İngiltere'ye yüzde 101, ABD'ye yüzde 125, İtalya'ya yüzde 43, İran'a yüzde 72, Fas'a yüzde 70 ve Rusya'ya yüzde 113 ihracat artışı oldu. Yılın ilk 7 ayında Türkiye otomotiv sanayisinin yüzde 78'lik payı ile en büyük pazarı olan Avrupa Birliği ülkelerine ihracatı yüzde 41 arttı. AB ülkelerine ihracat 1 milyar 900 milyon dolar olarak gerçekleşti. Alternatif pazarlar arasındaki Amerika ülkelerine yüzde 102 ihracat artışı dikkat çekti.



DÜNYANIN BİR UCUNA GÖNDERİYORUZ

Türkiye otomotiv sanayisinin ana pazarı Avrupa olmasına rağmen, sektör dünyadaki alternatif pazarları da keşfediyor. Otomotiv sanayi bu çalışmaların meyvesini aldı. İhracat yaptığı ülke sayısını 5 kıtada 193'e çıkardı. Uganda'dan Tanzanya'ya Mozambik'ten Papua Yeni Gine'ye kadar birçok insanın haritadaki yerini bilmediği ülkelere ihracat yapıyor..