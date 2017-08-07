R&I: Türkiye ekonomisi toparlanıyor

Japon kredi derecelendirme kuruluşu R&I, Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunu 'durağan' görünüm ile BB+ olarak teyit etti.

BORÇ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ULUSLARARASI REZERVLERDEN ÇOK DAHA BÜYÜK

Türk ekonomisinin toparlanma yolunda olduğunu belirten R&I, bütçe açığının küçük olduğunu ve kamu borcunun düşük seyretmeye devam etmesinin beklendiğini ifade etti. Bununla birlikte cari işlemler dengesinin kronik olarak açık vermekte olduğunu belirten R&I, kısa vadeli dış borç sürdürülebilirliğinin uluslararası rezervlerden çok daha büyük olduğuna da dikkat çekti.

SAĞLAM BÜTÇE DURUŞU İLE...

Raporda, "Ekonomik yapı global finansal piyasalarda dalgalanmalara karşı hala kırılgan olsa da, istikrarlı bir bankacılık sektörü ve sağlam bütçe duruşu ile çıpalanan ekonomide sermaye çıkışı ve dış borç refinansmanı için risklerin artması çok muhtemel değil" denildi.

TÜRKİYE BU SENE YÜZDE 4 BÜYÜYECEK

Ayrıca R&I, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3,5 - 4,0 aralığında bir büyümeyi başaracağını öngördüklerini vurguladı.