Satılmayan kurbanlık şehre dönemeyecek

Kırklareli Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ümit Ortan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, il dışına götürülecek kurbanlıkların canlı olarak geri getirilmesinin yasaklandığını söyledi. Ortan, Kırklareli'nin hastalıklardan ari olduğuna işaret ederek, hayvanlarını kurbanlık amacıyla il dışına çıkaran besicilerin, satamadıkları hayvanlarını keserek geri getirebileceğini ifade etti.

Kurban Bayramı dolayısıyla artacak hayvan hareketlerini kontrol altına almaya çalıştıklarını anlatan Ortan, "Kırklareli'den il dışına gönderilen kurbanlıklar, canlı olarak geri getirilemeyecek. Kentimiz hastalıklardan ari olduğu için böyle tedbir aldık. Çünkü kentimiz hayvancılıkta önemli bir yere sahiptir. Sevk olacak kurbanlıkların tüm aşılarını yaparak göndereceğiz." diye konuştu.

"DAMIZLIK DİŞİ HAYVANLAR KESİLMEYECEK"

Ortan, damızlık dişi hayvan kesiminin ise kesinlikle yasak olduğunu vurguladı. Yavru vermeyen ve damızlık süresini doldurmuş dişi hayvanların kesilebileceğini belirten Ortan, bu kurallara uymayan kişilere gerekli yasal işlem uygulanacağını bildirdi. Özellikle dişi hayvanların kesilmemesi için gerekli tedbirleri alacaklarını aktaran Ortan, "Dişi hayvanların kesilmemesi için bakanlığımız ciddi çalışmalar yapıyor. Besicilerimiz de bu konuda duyarlı olmalı." dedi.

Ortan, 2 yaşın altındaki sığırlar ile 1 yaşından küçük küçükbaş hayvanların da kesilmesinin yasak olduğunu sözlerine ekledi.