Turizmcilerin "10 günlük bayram tatil" beklentisi

Ayvalık, Gömeç, Burhaniye, Havran ve Edremit ilçelerinin yer aldığı, 145 kilometre sahil şeridine sahip Edremit Körfezi ile Bozcaada ve Gökçeada'da, tatilin uzaması halinde turizm hareketliliğinin artacağı belirtildi.

Edremit Turizm işletmecileri Derneği (EKTİD) Başkanı Yahya Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesindeki pazartesi ve salı günlerinin Kurban Bayramı tatiline ilave edilmesiyle normalde 6 gün olan tatilin 10 güne çıkacağını söyledi.

Yavuz, bu yıl turizmcilerin beklentilerinin çok yüksek olduğunu ancak beklentilere henüz cevap bulamadıklarını ifade ederek, "Bölgemiz, özellikle yerli turistlerin tercihi. Otelciler olarak Kurban Bayramı'nda 30 Ağustos'tan önceki pazartesi ve salı günlerinin de tatil ilan edilmesiyle 10 günlük bir tatil süreci beklentisi içerisindeyiz. Bununla ilgili çalışmaların yapıldığını duyuyoruz ama henüz bir netlik kazanmadı." diye konuştu.

Beklentilerinin bu konuda yüksek olduğuna dikkati çeken Yavuz, şöyle devam etti:

"3-4 günlük tatillerde başı ve sonunda birer gün erken çıkışlarla gittiği için misafirler bayram tatillerinde pek bölgemize gelmiyorlar. Biz 10 gün olarak bayram tatilini geçirmek istiyoruz. Bu konuda da Bakanlığın gerekli açıklamaları bir an önce yapmasını bekliyoruz. Emeklilerin dışında memur arkadaşlarımız bu dönemi tercih ediyorlar. Özellikle yaz ayına gelmesiyle kendi tatillerinden kullanmadan bu 10 günlük süreci çok iyi değerlendiriyorlar ve bölgemize talep çok yüksek oluyor."

Edremit'teki 5 yıldızlı otel sahiplerinden Yağız Öngen de "Kurban Bayramı tatilinin 10 güne uzaması, olursa bölgemiz ve bizler için çok iyi olur. Sezon, 15 Temmuz'a kadar iyi geçmedi, ondan sonra açıldı. Şayet tatil 10 gün olursa tüm turizmciler için çok güzel bir dönem geçer." ifadelerini kullandı.

"10 GÜN OLMASINI YETKİLİLERDEN İSTİYORUZ"

Ayvalık Turizm Derneği Başkanı ve Ayvalık Turizm Geliştirme ve Hizmet Birliği (AYTUGEB) Genel Sekreteri Ümit Özgültekin de tatilcilerin birer günü geliş gidiş için ayırdığını, dolayısıyla kısa süreli tatillerde beklenen faydanın sağlanamadığını söyledi.

Özgültekin, bayram tatilinin 10 güne çıkarılmasının esnaf ve turizmciler için "can suyu" olacağını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki Kurban Bayramı tatilinin 9 ya da 10 gün olmasını yetkililerden istiyoruz. Eğer talebimize kulak verirlerse, bence iyi bir Kurban Bayramı geçiririz. Geçen yıl Kurban Bayramı'nda 9 günlük bir tatil olmuştu. Gerçekten iyi bir bayram süreci yaşamıştık. Ondan öncesindeki Ramazan Bayramı da 9 gündü. Bu iki bayramda biz neredeyse turizm sezonunu toplamıştık ama bu yıl Ramazan Bayramı'nın 3 gün olması nedeniyle fırsatı kaçırdık."

Ayvalık Otelciler ve Pansiyoncular Derneği Başkanı Hatice Arga da Kuzey Ege'deki turizmciler olarak büyük bir umutla Kurban Bayramı'nı beklediklerini vurguladı.

Arga, tatilin 10 güne çıkarılmasını beklediklerini belirterek, "Eğer bu sağlanırsa turizm bölgelerindeki esnafın yüzünün güleceğine inanıyorum. Kurban Bayramı tatilinin 2 gününün yollarda geçmesi nedeniyle tatilci için pek cazip gelmediğine inanıyorum. Tatil uzatılacak olursa, cazip hale dönüşecektir. Bunun sonucunda da en azından turizm yatırımcısı için bu durum adeta bir can suyu olacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Balıkesir'in Erdek ilçesiyle Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerinde de turizmciler, uzun bir tatil beklentisine girdi.

BOZCAADA VE GÖKÇEADA TATİLCİLERİ BEKLİYOR

Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz, adada 2017 turizminin iyi başladığını hatta mayıs ayında ağustosu aratmayan bir yoğunluk yaşadıklarını anımsattı.

Yılmaz, haziranda ise ramazan nedeniyle biraz yavaşlama olduğunu ancak Ramazan Bayramı'ndan bu yana Bozcaada'nın alışılagelmiş bir turizm sezonu geçirdiğini belirtti.

Kurban Bayramı tatiline yönelik adadaki turizm işletmelerinin, şimdiden rezervasyon almaya başlandıklarını anlatan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Adada, günler hatta aylar öncesinden zaten bayram için rezervasyonlar vardı. Bayram tatilinde de güzel bir yoğunluk yaşayacağız. Bu bilgiler şimdiden kesinleşmeye başladı diyebilirim. Bayram tatilinin 10 gün olacağı söylentileri başladı. Bu henüz kesinleşmedi ama tabii biz 10 günlük olmasını bekliyoruz. Biz bayrama hazırız. Misafirlerimizi, rahat ve huzurlu bir tatil geçirmeleri için bekliyoruz. Tatil 10 gün olursa buna göre de önlemlerimizi artırırız. Bütün belediye personeli zaten turizm sezonu boyunca neredeyse 24 saat esasına göre görev yapmakta. Amacımız hem ada halkının hem de misafirlerimizin güzel bir ortamda zamanlarını geçirmelerine aracı olmaktır."

Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin da Kurban Bayramı tatilinde herkesi adanın bozulmamış doğası ve denizini keşfetmeye davet etti.

Çetin, "Tatil, 31 Ağustos itibarıyla başlıyor. Pazartesi ve salı günleri de birleşirse toplamda süre 10 güne çıkıyor. Bu da güzel bir bayram tatili demek. Biz misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamak için Gökçeada Belediyesi olarak tüm hazırlıklarımız yapmış durumdayız. Güzel bir bayram tatili için herkesi Türkiye'nin en büyük adası, bozulmamış doğal ve tabiat harikası, sakin şehir Gökçeada'ya davet ediyoruz." dedi.