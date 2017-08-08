68 milyarlık ticarette ‘onay’ kaosu

İnternet
ten yapılan alışverişlerde dolandırıcılık mağduriyetlerinin önüne geçmek için yapılan ve 17 Ağustos itibarıyla kredi kartlarının internetten alışverişe kapatılmasını öngören düzenleme e-ticaret sektörünü sarstı. Zira bir yıl önce kararlaştırılan uygulamanın hayata geçmesine 9 gün kalmasına rağmen e-Ticaret kullanıcılarının hala yüzde 40'ı düzenlemeye onay vermedi.
Yeni müşteriler bulmaya odaklanmışken mevcut müşterileri de kaybetmekten endişe eden sektör temsilcileri geçiş için ek süre talep ederken, Banka
cılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK
) ise bu konuda geri adım olmayacağını açıkladı.
68 MİLYARLIK HACMİ VAR
Türkiye'de son verilere göre yaklaşık 176 milyon banka kartı ile kredi kartı bulunuyor. 2016'da internet üzerinden yapılan alışverişlerin tutarı 68.5 milyar liraya ulaştı.
Toplam perakende içinde e-ticaretin payı da yüzde 3'lere dayanmış durumda. E-ticaret sektörünün temsilcileri tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi adına şu ana kadar e-ticaret işlemlerinde en az iki defa kullanılmış kredi kartlarının onay zorunluluğundan muaf tutularak önlenebileceğini ifade ediyor. Temsilcilerin öne çıkan bir diğer talebi ise konunun bankalar tarafından da duyurulması yönünde.
MESAJLA GEÇMEK MÜMKÜN
Kredi kartı ile sanal alışveriş için 17 Ağustos'tan sonra müşteri onayı gerekecek. Mevcut kartlar için de onay gerekli. Özetle kredi kartı ile internetten harcama 17 Ağustos'ta sona eriyor. Online alışveriş
yapmaya devam edebilmek için kartın onaylattırılması gerekecek. BDDK tarafından alınan karar neticesinde bankalar müşterilerine kredi kartı gönderirken online alışveriş özelliği kapalı olarak gönderecek. Müşteri ise kredi kartını aldıktan sonra banka müşteri hizmetleri ile görüşüp internet kullanımı için gerekli onayları vererek alışveriş yapabilecek. Mevcut kartlar için ise müşterinin bankaya 17 Ağustos'a kadar onay vermesi gerekecek. Onaylar yazılı ya da bazı bankaların yönlendirmesi ile telefon mesajı ile yapılabilecek.
SON GÜNE KALMAYIN
Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Soner Canko, alışverişte mağduriyet yaşanmaması için onay işlemlerinin son güne bırakılmaması gerektiğine vurgu yaptı. Canko şunları söyledi: "BDDK, 27 Ekim 2016 tarihinde iletilen talimatı gereği, kart hamillerinin açıkça talebinin bulunmadığı hallerde, bireysel banka kartı ve kredi kartlarının elektronik ticaret işlemlerine kapalı olarak üretilmesi ve konuyla ilgili BDDK tebliği öncesinde kart üretilmiş tüm kart hamillerinden de bu talebin toplanması gerekiyor. Söz konusu uygulama kapsamında 17 Ağustos 2017 tarihine kadar, bu talebi alınmamış olan tüm bireysel kart müşterilerinin kredi kartları ile banka kartları 17.08.2017 tarihinde internet alışveriş işlemlerine kapatılacak."
MAĞDURİYET YAŞANMASIN
GittiGidiyor Genel Müdürü ve TOBB e-ticaret Meclisi Başkanı Öget Kantarcı ise "16 Şubat tarihli karar, 6 aylık geçiş döneminin ardından uygulamaya geçecek. BDDK'nin amacı, dolandırıcılıkla sonuçlanan art niyetli birtakım eylemlerin önüne geçmeye çalışmak. Bizler de dolandırıcılık nedeniyle mağduriyet yaşanmasını elbette istemiyoruz. Halihazırda internetten alışveriş yapan tüketicilerin mağdur olmaması da çok önemli. BDDK ile her zaman dirsek temasındayız" yorumunu yaptı.