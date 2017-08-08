BDDK'daki FETÖ soruşturmasında iddianame tamamlandı

Giriş Tarihi: 8.8.2017 17:15Güncelleme Tarihi: 8.8.2017 17:19
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, BDDK'nin çalışma esaslarına aykırı şekilde bazı iş adamları ile TÜRGEV ve İHH gibi vakıfların banka hesapları usulsüz sorgulanarak elde edilen bilgilerin FETÖ'ye aktarılmasına ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda, Fetullah Gülen ile dönemin bazı BDDK yönetici ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 33 şüpheli hakkında hazırlanan iddianameyi kabul etti.
İlk duruşmanın 29 Kasım'da yapılmasına karar verildi.