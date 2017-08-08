Haziran ayı sanayi üretimi açıklandı

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde, 2017 yılı Haziran ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %1,2 artarken imalat sanayi sektörü endeksi %0,5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,6 azaldı.



SANAYİ ÜRETİMİ BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI AYINA GÖRE %3,4 ARTTI



Takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde, 2017 yılı Haziran ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %0,5 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi %3,8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %2,5 arttı.



EN FAZLA AZALIŞ ARA MALINDA GERÇEKLEŞTİ



Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ana sanayi grupları (MIGs) incelendiğinde, 2017 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre en fazla azalış %2,2 ile ara malında gerçekleşti.



EN FAZLA AZALIŞ TÜTÜN ÜRÜNLERİ İMALATINDA GERÇEKLEŞTİ



Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış imalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, 2017 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre en fazla azalış %7,3 ile tütün ürünleri imalatında gerçekleşti. Bu azalışı, %5,6 ile temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı ve %4,6 ile kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı takip etti.



EN YÜKSEK ARTIŞ BİLGİSAYAR, ELEKTRONİK VE OPTİK ÜRÜNLERİN İMALATINDA GERÇEKLEŞTİ



Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış imalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, 2017 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre en yüksek artış %29,1 ile bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatında gerçekleşti. Bu artışı, %19,2 ile makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı ve %14,1 ile diğer ulaşım araçlarının imalatı takip etti.



SANAYİ ÜRETİMİ BİR ÖNCEKİ ÇEYREĞE GÖRE %1,7 ARTTI



2017 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi %1,7 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %4,5 arttı.

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