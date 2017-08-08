Petrol Ofisi’ne yeni CEO

Şirketten yapılan açıklamada, Şiper'in, görevi şu anda aynı pozisyonda bulunan Gülsüm Azeri'den 16 Ekimde devralacağı belirtildi.

Gülsüm Azeri'nin ise aynı tarihte Petrol Ofisinin ana şirketi olan VIP Turkey Holding B.V'nin üst yönetiminde görev alarak Vitol direktörleri arasına katılacağı kaydedildi.

Aynı zamanda, Petrol Ofisi Yönetim Kurulu üyeliğini de yürütecek Şiper, daha önce İpragaz AŞ'nin de bünyesinde yer aldığı Hollandalı SHV Enerji'nin Türkiye Üst Yöneticiliği görevinde bulunuyordu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şiper, "Bu eşsiz bir fırsat. Petrol Ofisi güçlü ve saygın bir marka. Müşterilerimizin günümüzde ve gelecekteki ihtiyaçlarını karşılamasını sağlamak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Petrol Ofisi Yönetim Kurulu Başkanı ve Vitol Yatırımlar Bölümü Başkanı Javed Ahmed de Selim Şiper'in önümüzdeki dönemde Petrol Ofisini yönetecek olmasından dolayı duyduğu memuniyeti belirterek, "Kendimizi işe yatırım yapmaya, Petrol Ofisi ekibiyle birlikte ve yeni bir enerjiyle güçlenerek geleceği kurmaya adadık." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen yıl 30,8 milyar lira satış geliri elde eden Petrol Ofisi, bin 707 akaryakıt istasyonu, bir madeni yağ fabrikası, 9 akaryakıt, 3 LPG terminali, 20 havaalanı ikmal ünitesi ve yaklaşık 1,1 milyon metreküpü aşan depolama kapasitesiyle Türkiye'nin lider akaryakıt dağıtım ve madeni yağ şirketi niteliğini taşıyor.