TMSF, FETÖ'nün kanal ve gazetelerini satıyor

Yaşam Televizyon Hizmetleri A.Ş.(Kanaltürk Tv), Bugün Tv ve Radyo Prodüksiyon A.Ş.(Bugün Tv), Koza İpek Basın ve Basım Sanayi Ticaret A.Ş.'nin (Bugün Gazetesi-Millet Gazetesi) satış ve tasfiyesi için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna(TMSF) devredilen varlıklar ihale yoluyla satışa çıkarıldı.

TMSF'nin konu ile ilgili ihale ilanına göre, satışa konu olan aktüel kameralar, makine ve teçhizatlar, demirbaşlar için muhammen bedel 9 milyon 212,7 bin TL olarak belirlendi.

İhale, 18 Ağustos 2017 Cuma günü saat 17.00'ye kadar verilecek olan tekliflerin teklif verme süresi bitiminde değerlendirilmesi suretiyle Teklif Alma yöntemi ile yapılacak.

2015'TE KAPANMIŞTI

Kayyuma devredilen FETÖ'ye ait Bugün TV, Kanaltürk TV ile Kanaltürk Radyo'nun; Digitürk, Tivibu, Teledünya ve Kablo TV'den çıkarılmasının ardından, kanallar 17 Kasım 2015'te Türksat'tan kaldırılmıştı.