Bakan Kurtulmuş'tan son dakika "Kurban Bayramı tatili" açıklaması!

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Kurban Bayramı tatiliyle ilgili konuşarak, "Bu konu Bakanlar Kurulu'na gelmedi. Bakanlar Kurulu'na gelirse konu konuşulur. Türkiye için en hayırlısı neyse o karar verilir" dedi.

ZEYBEKCİ'DEN DE AÇIKLAMA GELDİ

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Kurban Bayramı tatili ile ilgili açıklamalarda bulundu. Zeybekci, "Türkiye olarak tatilden daha çok çalışmaya ve üretmeye ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bununla ilgili alınacak kararlara da saygı duyuyorum" dedi.

TATİL BEKLENTİSİ YÜKSEK



30 Ağustos Zafer Bayramı'nın arefe öncesine gelmesi nedeniyle turizmciler 6 ya da 10 gün tatil olmasını talep ediyor.