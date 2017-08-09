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Ekmeğimizle oynama

TALAT ÖZTUZSUZ
TALAT ÖZTUZSUZ ERAY ARPAŞİN TANSU EDİP GÖKBUDAK

Ekonomi Haberleri

Giriş Tarihi: 9.8.2017
Ekmeğimizle oynama
CHP Genel Başkanı 'nun Alman medyasında yaptığı "Türkiye'de can ve mal güvenliği yok" açıklamasına turizmciler, siyasiler ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK) sert tepki gösterdi. Turizmciler CHP'nin sektöre balta vurduğunu, ekmekleriyle oynadığını belirtti. Antalya Şubesi Turizm Komisyon Başkanı Mustafa Cephanecioğlu, "Bu açıklamalar turizm vesilesi ile ülke ekonomisine balta vuruyor. Zaten terör örgütlerinin sözcülüğünü üstlenen bir zihniyetten de başka bir şey beklenemez" dedi. Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet İşler ise "Kılıçdaroğlu bu ülkeye döviz getiren turizm sektörünün önünü tıkayan açıklamalar yaptı. Söylediği bu laflar ile Türk turizmcisine balta vuruyor. Ekmeğimize el uzatıyor" diye konuştu. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı da "Her şehrimiz en az Berlin, Paris ve Londra kadar güvenlidir. Güvenlikle ilgili algı operasyonları turizme zarar veriyor" değerlendirmesini yaptı.
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Ekmeğimizle oynama
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