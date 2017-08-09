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Fakıbaba: Fiyatları yükseltmek isteyen fırsatçılara izin verilmeyecek

DHA

Ekonomi Haberleri

Giriş Tarihi: 9.8.2017 13:19 Güncelleme Tarihi: 9.8.2017 13:25
Fakıbaba: Fiyatları yükseltmek isteyen fırsatçılara izin verilmeyecek

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı , bayram öncesi kurban fiyatları ile ilgili fırsatçılara izin verilmeyeceğini, hayvan ve et fiyatlarının yükseleceğini söyleyen kişilerin hayak kırıklığına uğrayacağını söyledi

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı , bayram öncesi kurban fiyatlarını artırmak isteyenlerin hayal kırıklığına uğrayacağını söyledi.

"FIRSATÇILARA AVUÇLARINI YALATACAĞIM"

Art niyetli kişileri ters köşeye yatıracağını belirten Fakıbaba, "Hayvan, et fiyatı yükselecek diyenler hayal kırıklığına uğrayacak, fırsatçılara avuçlarını yalatacağım" dedi.

NAMUSLU İNSANLAR DA DUA EDECEK

Kurban bayramının yaklaşmasıyla birlikte ortaya çıkan söylentiler ile kurban fiyatlarını yükseltmek isteyen fırsatçılara izin vermeyeceklerini vurgulayan Bakan Fakıbaba şöyle dedi:

"Son zamanlarda; 'hayvan alımı serbest olacak, Avrupa'da şimdiden hayvan fiyatı arttı' denildiğini duyuyorum. Bunu söyleyen fırsatçılar beni tanımıyorlar. Ben öyle ters köşeye yatırırım ki hiç neye uğradıklarını şaşırırlar. Ben gerçek üreticinin, tüketicinin ve ticaret yapanın yanındayım. Fırsat kollayıp 'yarın nasılsa etin ve hayvanın fiyatı yükselecek' diyenler hayal kırıklığına uğrayacak. Boş konuşmuyorum, fırsatçılara avuçlarını yalatacağım. Namuslu insanlar da dua edecek"

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Fakıbaba: Fiyatları yükseltmek isteyen fırsatçılara izin verilmeyecek
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