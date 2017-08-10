Bakan Albayrak: Son çeyrekte sondaj gemimizi Akdeniz'de devreye alacağız

Petrol ve doğalgaz arama çalışmalarıyla ilgili bilgiler veren Bakan Albayrak, çalışmalarda farklı tekniklerin kullandığını ifade etti. Türkiye'nin kendi sondaj gemisine sahip olacağına işaret eden Bakan Berat Albayrak, çalışmalar sonunda başarıya ulaşılacağının mümkün olduğunu belirtti.

Bakan Berat Albayrak'ın açıklamalarından satır başları;

SADECE KARADENİZ DEĞİL AKDENİZ'DE DE ARAMA YAPILACAK

"Bölge ne kadar sıcak bir bölge olursa olsun. Bölgemizde potansiyeli olan birçok alan varsa, bunu politikamızın içerisine koyduk. Sadece Karadeniz değil Akdeniz'de de petrol aramalarında daha aktif olacağız. Gerek başka ülkelerle, gerek kendimiz kazacağız. Aramacılık ve sondajda daha etkili olacağız.

"Türkiye petrol aramaya devam edecek"

SUUDİ ARABİSTAN ÖRNEĞİ

Eski Türkiye'ye bakacak olusak, bu yaptıklarımız yeni yolculuğun büyük adımları. Türkiye artık üst gelir grubuna oynuyor. 20-30 bin dolarlardan bahsediyorsak eğer... Arayan bulur, ben hep bunu söylüyorum. 1930'larda Suudi Arabistan'da umutlarını tam yitirdikleri an petrolü buldular. Ya Allah, bismillah derseniz, yürürsünüz...

SONDAJ GEMİMİZİ DEVREYE ALACAĞIZ

Son çeyrekte sondaj gemimizi devreye alacağız. Şansımızı denemek, bunu yapmak zorundayız

BULUNAN PETROL YATAKLARINA BETON DÖKÜLMESİ EFSANESİNE CEVAP VERDİ

Enerji Bakanı ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin belli yerlerinde önceden petrol bulunduğu ve bunun üzerine beton döküldüğü yönündeki şehir efsanesine yanıt verdi

"Hem doğalgaz hem de petrol arama tekniklerimiz var. Bu çerçevede daha etkin yürüyeceğiz. Eskiden bulduk da üzerine civa döküp kapattılar... Evet haklı da olabilirler, haksız da. Farklı sebeplerden dolayı kapatılmış olabilir. Kaya gazı dedik, bu dünyada çok yeni. Petrol ve doğalgaz aramada farklı teknikler kullanılıyor. Bugünden yarına hemen bulduk diyemeyiz, küresel oyuncular kadar sağlam atıyoruz artık adımlarımızı" dedi