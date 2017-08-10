Berat Albayrak: Dünyaya güneş panelleri göndereceğiz

İşte Berat Albayrak'ın açıklamalarından satır başları;

TÜRKİYE SON 10 YILDA 44 MİLYAR DOLAR ENERJİ İTHAL ETMİŞ

Türkiye için enerji çok önemli. Halka dokunan kısmını doğru bir fotoğraf karesinde resmetmemiz gerekiyor. Resime baktığımızda büyük bir vizyonumuz var, ekonomik olarak 10 büyük ekonomiden birisi olmamız lazım. Enerji çok önemli. Türkiye enerji kaynakları açısından bakıldığından, dışarıya bağımlı. Ama bunu hep böyle mi kabullenmek zorundayız? Hayır, enerji olarak büyümemiz lazım. Yüzde 6-7 oranında enerjide büyümemiz lazım. Biz baktık ki Türkiye son 10 yılda 44 milyar dolar enerji ithal etmiş.

TÜRKİYE'NİN YERLİ KAYNAKLARINA KAVUŞMASI VE BAĞIMLILIĞINI DÜŞÜREN BİR ÜLKEYE DÖNÜŞMESİ GEREKİYOR

Milli enerji ve Maden Politikamızla yerli kaynakların keşfi için çalışmalıyız. Keşfetmek gerekiyor, tüm kaynaklarımıza sıkı sıkı sarılacağız. Enerji arz güvenliği yok, özel sektör, vatandaş herkesin kazanacağı kazan-kazan sistemini planladık. Bu noktada hem Türkiye'nin cari açığını düşürmemiz, hepsinden önemlisi Türkiye'nin yerli kaynaklarına kavuşması ve bağımlılığını düşüren bir ülkeye dönüşmesi gerekiyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'tan önemli açıklamalar

BUNLARIN HEPSİNİ 1 YILDA YAPTIK

Burada çok önemli bir nokta var. Türkiye büyürken hem bisiklet süreceğiz, hem pedalı değiştireceğiz. Planlarımızın hepsi aynı anda ilerlemeli. Siz ihaleyi yapınca, ben ihaleyi yaptım vatandaş ne yaparsa yapsın diyorsanız bu olmaz.

İş adamlarımızın daha iyi bir rekabet oranıyla çalışması. Bu bürokrasilerdeki arkadaşlar ihaleyi ve ihaleden sonraki fabrikayı düşününce ben şöyle bir acı acı güldüm ve arkadaşları başka bir göreve aldım. Konya-Karapınar dünyanın en büyük güneş sahası. Bunların hepsini 1 yılda yaptık.

MÜCADELEDEN KESİNLİKLE VE KESİNLİKLE VAZGEÇMEYECEĞİZ

Enerji Bakanlığında çok fazla yapacağımız var. Sorgulaya sorgulaya çok daha hızlı, çok daha çabuk olabileceğini bunu yapmaya çalıştık. Tüm arkadaşlarımızla olaylara yerinde müdahale ettik. İlk yerli güneş panellerini 2018 bitmeden devreye alacağız.

DÜNYAYA GÜNEŞ PANELLERİ GÖNDERECEĞİZ

Made in Turkey... Dünyaya güneş panelleri göndereceğiz. Rüzgarda da aynı şekilde. 3.48 ile YEKA Rüzgar İhalesi'nde dünya rekoru kırdık.

Dünyadaki en büyük panel üreticisinden sekiz tanesi bu ihaleye girdi. Dört tanesi Amerikan firmalarıydı ki biz çok mutlu olduk.

TÜRKİYE TÜM ENGELLERE RAĞMEN AYAKTA KALDI

Türkiye bölgede ve dünyada en kritik ülkelerden biri. Türkiye özel sektörü başta olmak üzere, güçlü bir hükümetimizin olması, tüm çelmelere rağmen ayakta kalabilmiş olmanın etkisi var.

PETROL ARAMALARINDA DAHA AKTİF OLACAĞIZ

Bölge ne kadar sıcak bir bölge olursa olsun. Bölgemizde potansiyeli olan birçok alan varsa, bunu politikamızın içerisine koyduk. Sadece Karadeniz değil Akdeniz'de de petrol aramalarında daha aktif olacak. Gerek başka ülkelerle, gerek kendimiz kazacağız. Aramacılık ve sondajda daha etkili olacağız.

SON ÇEYREKTE SONDAJ GEMİMİZİ DEVREYE ALACAĞIZ

Eski Türkiye'ye bakacak olursak, bu yaptıklarımız yeni yolculuğun büyük adımları. Türkiye artık üst gelir grubuna oynuyor. 20-30 bin dolarlardan bahsediyorsak eğer... Arayan bulur, ben hep bunu söylüyorum. 1930'larda Suudi Arabistan'da umutlarını tam yitirdikleri an petrolü buldular. Ya Allah, bismillah derseniz, yürürsünüz... Son çeyrekte sondaj gemimizi devreye alacağız. Şansımızı denemek, bunu yapmak zorundayız.

kÜRESEL OYUNCULAR KADAR SAĞLAM ATIYORUZ ARTIK ADIMLARIMIZI

Hem doğalgaz hem de petrol arama tekniklerimiz var. Bu çereçevede daha etkin yürüyeceğiz. Eskiden bulduk da üzerine civa döküp kapattılar... Evet haklı da olabilirler, haksız da. Farklı sebeplerden dolayı kapatılmış olabilir. Kaya gazı dedik, bu dünyada çok yeni. Petrol ve doğalgaz aramada farklı teknikler kullanılıyor. Bugünden yarına hemen bulduk diyemeyiz, küresel oyuncular kadar sağlam atıyoruz artık adımlarımızı.

TÜRKİYE'NİN ENERJİ ARZI VE GÜVENLİLİĞİNDE ÇOK İYİ ADIMLAR ATTIK

1.5 sene içerisinde geldiğimiz noktadan oldukça mutluyum. Aklım geride kalmaz, vicdanım çok rahat. 10 yıllık, 50 yıllık tüm stratejilerimizden dolayı. Ben gitsem başkası gelse de, her temel taşına sahip vizyon mertebesi var. Türkiye'nin enerji arzı ve güvenliliğinde çok iyi adımlar attık. O kadar müsterih ve rahatım ki, sadece bu yolu hiçbir çılgınlık yapmadan yürütürsek, bu süreç yoluna girecek.

NÜKLEERDE DAHA ETKİN OLACAĞIZ

Nükleer konusu çok önemli, bir kaynaklarlarımız için ve Türkiye'nin başka alanlarda gelişmesi için de çok önemli. Geçtiğimiz günlerde nükleerle ilgili üniversitelerimizle görüştük. Sanayiye de çok faydası olacak. Bu anlamda çok istekli bölüm başkanlarımız var. Nükleer de daha etkin olacağız. Benim enerjiye şimdi şu an ihtiyacım var dediğimde o ihtiyaç bana sağlanmalı. Yeni nesildir, Türkiye'nin olmazsa olmazıdır, 60 yıllık bir rüyadır, birçok şey sayabiliriz. Asgari yüzde 10 olmalı.

NÜKLEER SANTRALLERİMİZİ DEVREYE ALACAĞIZ

Bu sene bitmeden Akkuyu'nun temel atma sürecini başlatıyoruz. Nükleer enerji verimliliği yüzde 90'ın üzerinde. Birçok firmalarla uyumlu bir şekilde çalışıyoruz. Japonya ile kritik bir çalışmayı oluşturacağız. 2023 ile 2030 arasında nükleer santrallerimiz devreye alacağız.

TÜRKİYE LAFLA DEĞİL ETE KEMİĞE BÜRÜNEN BİR ÜLKE

Klasik ama eski Türkiye'nin jarbonlarını diline dolamış malum kesimlerin söylemleri... Biz nükleerle ilgili, yerli kömürle ilgili çalışmalarımız olacak. Dünyada 450'den fazla nükleer santral var. Bir röntgen cihazından alacağınız radyasyon, bir nükleer santralinden 1 yılda alacağınız radyasyondan daha fazla.

KARALAMA KAMPANYASI BAŞLATTILAR

Çok ilginç bir örnek vereceğim. Türkiye'de yerli ve milli olana öyle bir karalama kampanyası yapılmış ki. Her alanda yerli ve milli olan her şeye operasyon yapılmış. Türkiye'de 15 milyar ton kömür var. O kadar ilginçtir ki, ithal kömürden enerji yapılacağı için hiç eylem hiçbir şey yapılmıyor. Büyükelçi beni arıyor, Türkiye'ye yabancı yatırım getireceğiz diyor. Ben de buyrun hay hay diyorum. Ama yerli bir şey yaptığımızda eylemler yapılıyor.

AB KRİTERLERİ İÇİN YAPMIYORUZ, BİZ BU MİLLET İÇİN YAPIYORUZ

Dünyada elektrik üretiminin yüzde 35 yüzde 40'ı hala kömürden. Kömür hala enerjide ana omurga. Kömürü herkes kullanıyor. En çevreci ve temiz, AB kriterlerine göre değil, artık onları kriter almıyoruz. Onlar çok geride kaldı. Artık çevreci kriterleri daha yukarıya taşıyoruz. AB kriterleri için yapmıyoruz, biz bu millet için yapıyoruz. Alkış almak, tebrik için de yapmıyoruz.

ALLAH TAŞIYAMAYACAĞIMIZ YÜK VERMEZ

Siyasete giren bir insan için en zor imtihan bu. Eleştirilmek. Ben şu iki düşünce ve inanca ciddi bir şekilde bağlı bir insanım. "Deniz at, iyilik yap" Siz bunu insanlar için yapıyorsanız, bu bir araç. Çünkü sizin balıkla işiniz yok. Balık için mi atıyorsunuz o yemi? Hayır. İkincisi de "Sıkıntı da yukarıya, rızıkta da aşağıya bakmak" İnsanların sıkıntısına bak, bir de benimkine bak diyorlar. Sıkıntı da hep yukarıya bakarım ben, Allah'a şükrederim. Allah taşıyamayacağımız yük vermez. Bugün varız, yarın yokuz.

MADENCİLİKTE YENİ MODELİ ORTAYA ÇIKARACAĞIZ

Geçtiğimiz hafta maden toplantısı yaptık. Kömürcüler, madenciler hepsiyle görüştük. Eylül'e kadar alt yapıyı oluşturup, yeni modeli ortaya çıkaracağız. Madencilikte yatırımcı dostu, istihdam dostuyuz. Tam mamülden, tam ürüne... Madenciliği önümüzdeki dönemin parlayan yıldızı yapmalıyız. Çok iyi niyetli bir sektörümüz var ama dolanmamız gereken bir mesafe var.

BU YIL 1 MİLYON METRE SONDAJI BİTİRİYORUZ

MTA sondaj stratejisine çok büyük hedefler koyduk. Bu yıl 1 milyon metre sondajı bitiriyoruz. Seneye 3 milyon, 2020'lerde ise yüzde yüzünü bulmamız gerek. Türkiye'nin altında üstünde ne varsa bulacağız. Bulursak müthiş bir şey olacak, inşallah.

BİZ BUNLARA BAKMIYORUZ, LAFI SÖYLEYENE BAKIYORUZ

Herkesin bir yoğurt yiyişi var. Herkesin hedefleri, söylenmeyenleri vardır. Siyaset öyle değil tabi. Çok konuluyorsunuz az iş yapıyorsunuz mantığı var ama ben özel sektörden geldiğim için her polemiğe girmiyorum. Neymiş, kamu kuruluşları zarar ediyormuş. Kar etse de dert, zarar etse dert. Polemikten husus şu. Lafa bakmamız lazım, söyleyene yani... Biz bu bakanı nasıl polemiğe sokarız, ayağını nasıl kaydırırız. Biz bunlara bakmıyoruz, lafı söyleyene bakıyoruz. 2002'de 10 milyon kişinin oy verdiği AK Parti daha da güçleniyor.

RUSYA, AMERİKA, ÇİN HERKESLE GÖRÜŞÜRÜZ

Bölgede çok önemli projeler yürütüyoruz. Doğu Akdeniz, TANAP, Türk Akımı... Bölge barışına katkıda bulanacak, enerji arzına hitap ediyorsa, Rusya, Amerika, Çin herkesle görüşürüz.

Bölgedeki tek müttefikinin Türkiye olduğunu bilen Kuzey Irak'ın attığı adımlar ona ağır fatura olarak geri dönecek. Kuzey Irak'ın geri adım atması en iyi şey olacaktır. Kuzey Irak'taki referandum, ilişkileri sıkınıtıya sokacaktır.