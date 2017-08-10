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Boydaklardan skandal savunma!

Giriş Tarihi: 10.8.2017 15:41 Güncelleme Tarihi: 10.8.2017 15:52
Boydaklardan skandal savunma!

davasında tutuklu yargılanan mahkemede "Bankanın sahiplerinin Cemaat olduğunu bilmiyordum" dedi

'de aralarında Boydak ailesinden kişilerinden de bulunduğu 15'i tutuklu 68 sanıklı davasının dördüncü duruşmasının dördüncü gününde tanıkların dinlenmesin ardından tutuklu sanıklarını durumuna ilişkin savunma aldı.

'TAHLİYE TALEBİM YOK'

Davanın bugünkü celsesine savcılığın talebi üzerine savunma yapan tutuklu sanıklardan , Sincan Kapalı Cezaevi'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) katılarak tahliye talebinin olmadığını söyledi.

'BANK ASYA'NIN SAHİPLERİNİN CEMAAT OLDUĞUNU BİLMİYORDUM'

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na () devredilen 'in eski CEO'su tutukluluk halinin devamına ilişkin savcının talebi üzerine son ana kadar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne () gitmeyeceğini söyledi.

Boydak, şunları ifade etti:

"26 yıl bu ülke için çalıştım. Kayseri'ye bir sürü üniversite kazandırdık. Son ana kadar AİHM'e gitmeyeceğim. Devletimin yargılamasına güveniyorum. Ben suç işlemedim. Yaşanan olay sonrası birçok kişi bize küfretti. Devletim ve milletim için canımı veririm ama haksız yere saçımdan bir tel alınırsa kimse kusura bakmasın orada dur derim. Abim Hacı Boydak hastadır. Ancak, kendisi hasta olduğu için aklanarak çıkmak istiyor. Gördük ki olurmuş. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum. için attığım tweetten bahsedildi. Bank Asya'nın kapanması işime gelmiyordu. Ticari kaygıyla bu tweeti attım. Bankanın sahiplerinin Cemaat olduğunu bilmiyordum."

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Boydaklardan skandal savunma!
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