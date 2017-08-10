Boydaklardan skandal savunma!

Kayseri'de aralarında Boydak ailesinden kişilerinden de bulunduğu 15'i tutuklu 68 sanıklı FETÖ davasının dördüncü duruşmasının dördüncü gününde tanıkların dinlenmesin ardından tutuklu sanıklarını durumuna ilişkin savunma aldı.

'TAHLİYE TALEBİM YOK'

Davanın bugünkü celsesine savcılığın talebi üzerine savunma yapan tutuklu sanıklardan Hacı Boydak, Sincan Kapalı Cezaevi'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) katılarak tahliye talebinin olmadığını söyledi.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen Boydak Holding'in eski CEO'su Memduh Boydak tutukluluk halinin devamına ilişkin savcının talebi üzerine son ana kadar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) gitmeyeceğini söyledi.

Boydak, şunları ifade etti:

"26 yıl bu ülke için çalıştım. Kayseri'ye bir sürü üniversite kazandırdık. Son ana kadar AİHM'e gitmeyeceğim. Devletimin yargılamasına güveniyorum. Ben suç işlemedim. Yaşanan olay sonrası birçok kişi bize küfretti. Devletim ve milletim için canımı veririm ama haksız yere saçımdan bir tel alınırsa kimse kusura bakmasın orada dur derim. Abim Hacı Boydak hastadır. Ancak, kendisi hasta olduğu için aklanarak çıkmak istiyor. Gördük ki olurmuş. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum. Bank Asya için attığım tweetten bahsedildi. Bank Asya'nın kapanması işime gelmiyordu. Ticari kaygıyla bu tweeti attım. Bankanın sahiplerinin Cemaat olduğunu bilmiyordum."