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'un jet versiyonu "" geliyor

AA

Ekonomi Haberleri

Giriş Tarihi: 10.8.2017 17:33 Güncelleme Tarihi: 10.8.2017 17:38
HÜRKUŞ'un jet versiyonu HÜRJET geliyor

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (/TAI) Genel Müdürü , Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağı'nın () jet versiyonu "" için ön çalışma başlattıklarını bildirdi.

Kotil, 'ta düzenlenen Ulusal Kali·te Hareketi· İyi· Ni·yet Bi·ldi·rgesi· İmza Töreni'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Boeing'in yeni uçak projesi için yaptıkları ortaklık teklifine yanıt beklediklerini belirten Kotil, yıllık yüzde 25'lik büyüme hedefi için normalin dışına çıkarak bu ve benzeri girişimleri sürdüreceklerini söyledi.

Bunun yanında ANKA, , T-625 Helikopteri gibi özgün ürünler bulunduğuna dikkati çeken Kotil, şöyle konuştu:

"'imiz başladı. HÜRKUŞ'un jet versiyonu. Yeni başlattık onu. Kendi kaynaklarımızla başlattığımız bir ön çalışma. HÜRKUŞ'un bizde sıfırdan yapılmış aviyonikleri var. Tümüyle Türk malı. Teslimatları bize yıl sonunda başlayacak. Bizim Hava Kuvvetlerine teslimatımız haziran ayında başlıyor ama 15 HÜRKUŞ'u teslim edeceğiz. Aviyonikleri hazır olduğu için jet versiyonunu yapacağız. İyi bir çalışma olacak ama henüz ön çalışmada. Öncelik eğitim uçağı. Bizimki bir ön çalışma, daha Hava Kuvvetleri ve Müsteşarlığının bir talebi yok. Durmadan uçak yapıyoruz."

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HÜRKUŞ'un jet versiyonu "HÜRJET" geliyor
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