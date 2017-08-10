Türk futbolu 100 ülkeye açılacak

Katarlı BEIN
Group'un satın aldığı Digiturk'ün yeni CEO
'su Yousef Al-Obaidly, göreve gelmesinden neredeyse tam bir yıl sonra ilk basın toplantısını yaptı. Digiturk'ü satın aldıktan sonra BEIN çatısı altında Türkiye ligini dünyaya açma hedefleri olduğunu söyleyen Al-Obaidly, "Süper Lig
karşılaşmaları beIN'in faaliyet gösterdiği Fransa, ABD, MENA
ile Asya-Pasifik bölgeleri ile birlikte Sahra Altı Afrika'da yayınlanmaya başlandı. Hedefimiz Türk futbol
unu 100 ülkede izlenebilir hale getirmek. Türkiye'de yaratılan beIN Gurme kanalı, beIN Gourmet MENA adıyla Mart 2017 tarihinde MENA bölgesinde yayına başladı. 21 programın 2 bin 250 bölümüne Arapça dublaj yapıldı ve hali hazırda bölgede yaklaşık 3.5 milyon kişiye ulaşıyor. Digiturk bugüne kadar toplam 6 milyar doları aşan yatırımla Türk futbolunun en büyük destekçisi oldu. Digiturk'ün beIN çatısı altına girmesinin ardından Türkiye'deki yatırım 12 milyar TL'ye ulaştı" dedi.
NETFLIX VERGİ ÖDEMİYOR
Türkiye'de geçtiğimiz yıl servis vermeye başlayan Netflix'in vergi ödemediğini söyleyen Al-Obaidly, "Biz rekabeti seviyoruz ama haksız rekabeti değil. Bunun dışında Türkiye'de internet üzerinden korsan yayın her yıl 1 milyar lira civarında değer ve 150 milyon lira düzeyinde de vergi kaybına neden oluyor" şeklinde konuştu. Al-Obaidly, ayrıca 2017-2018 futbol sezonunda spor haber kanalı 'beIN Sports Haber'in yayına gireceği bilgisini verdi. Paket yapısı sadeleştirilerek; üç binin üzerindeki kombinasyonu dörde düşürdüklerini belirten Al-Obaidly, yeni paketlerde indirim yaptıklarını da söyledi.