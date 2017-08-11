Avrupa’nın algı oyunu kendini vuruyor

"Türkiye'ye gitmeyin" diye algı operasyonu başlatan Avrupa Birliği ülkeleri kazdığı kuyuya düştü. Türkiye'ye turist gitmesini engelleyerek potansiyeli Barcelona, Roma, Dubrovnik gibi şehirlere yönelten AB
, başına çorap örmüş oldu. Bu şehirlerde fazla kapasite oluştu. Yoğun turist trafiği nedeniyle oteller doldu, ev kiraları arttı, yiyecek-içeçecek fiyatları yükseldi. Turizm sektöründe çalışanlar ucuz işgücü olarak görülmeye başlandı. Turistlerin kalabalığı nedeniyle rahat hareket edemeyen halk isyan etti. Avrupa'daki birçok şehirde sokak eylemleri yapılmaya başlandı.
KAPASİTE YETERSİZ HİZMET KÖTÜ
Barcelona, Roma, Dubrovnik gibi şehirlerde yerel halkın "Turist evine git" şeklindeki pankartlarla yaptığı eylemlerin turizmde yeniden Türkiye destinasyonunu öne çıkarması bekleniyor. Turizmciler, "Avrupa turizme siyaseti bulaştırıyor. Halkı Türkiye aleyhinde kışkırttığı sürece bu dönüp dolaşıp Avrupa'yı vuruyor. Kapasite yetersizliği hem turiste kötü hizmete neden oluyor hem de yerel halkı bunaltıyor. Avrupa Türkiye aleyhinde yürüttüğü kampanyalara son vermedikçe turist Türkiye'ye mesafeli olacak. Bu da en büyük zararı kendilerine verecek" diyor. TÜRSAB Genel Sekreteri Çetin Gürcün, bu eylemlerle Türkiye'nin Avrupa'daki öneminin bir kez daha öne çıktığını belirterek, "Türkiye aleyhine yürütülen kampanyalar en çok kendilerini vuracak" dedi.
ALTERNATİF ARIYORLAR
Pronto Tour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran da, Roma, Barcelona gibi şehirlerde bir otobüsün şehre girişi için ekstra 300 euro bedel alındığına işaret ederek, şunları söyledi: "Bu da tur operatörleri için ekstra maliyet. Bir de üstüne turist halkın tepkisiyle karşılaşıyor. Büyük tur operatörleri alternatif aramaya başladı. Gelecek yıl Türkiye'ye yönelik kampanyaları artırarak, talebi ülkemize yönlendirmeye çalışacaklar."
TÜRKİYE'DE SON DAKİKA SATIŞLARINA YANSIDI
TUI Türkiye Temsilcisi Diana Travel'ın Genel Müdürü Burak Tonbul, Avrupa ülkelerindeki kapasite fazlalığı nedeniyle turistlerin de aldığı hizmetten memnun olmadığını belirterek, "Bu sıkıntılı durum Türkiye'de son dakika satışlarına artı kattı. Gelecek yıl Avrupa'dan gelen turist sayısının bu yıl yüzde 15-20 üstünde olacağını öngörüyoruz" dedi.
SOSYAL MEDYADA DA KAMPANYA VAR
İspanya
100 milyona yakın turist çekti. Ülkeye gelen turistin yaklaşık 10 milyonu Barcelona'yı ziyaret etti. Bu yıl turist sayısında yeni bir rekor beklenirken, son zamanlarda Barcelona, Mallorca ve San Sebastian şehirlerinde turistlere karşı bazı şiddet içeren eylemler gerçekleştirildi. Ülkede sokak eylemlerinin yanı sıra sosyal medyada kampanya yürütülüyor.