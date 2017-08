Kazak işadamına süper teşvik teklifi

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye- Kazakistan İş Forumu'nda konuşan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye'de, dünyanın en iddialı yatırım teşvik sistemi olan proje bazlı yatırım teşvik sisteminin bulunduğunu belirtti. Zeybekci, "Gelin her şeyi konuşalım, ne imtiyaz, ne hak, nasıl bir teşvik istiyorsanız bunların hepsini konuşabilme yetkisini hükümet olarak parlamentodan aldık. Her şeyi konuşabiliriz, her şeyi pazarlık edebiliriz, müzakere edebiliriz. Türkiye bu anlamda inanılmaz fırsatların olduğu bir ülke ve olmaya da devam edecektir" dedi. Türkiye ve Kazakistan arasındaki ticaretin önemli bir düzeye eriştiğine işaret eden Zeybekci, iki ülke arasındaki bağların her alanda güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. "Ne yapmalı, ne etmeli Türkiye ile Kazakistan'ı birbirine bağlamalıyız" diyen Zeybekci, çok kısa sürede hizmete girecek Bakü-Kars-Tiflis Demiryolu hattı ile İpek Yolu açısından Türkiye ile Kazakistan'ın önemine dikkati çekti. Zeybekci, iki ülkenin birbirine bağlanmasının Asya'nın Kazakistan üzerinden Türkiye ile Avrupa'ya açılmasının yolunu açacağını kaydetti.