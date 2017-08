Made in Turkey panel

90'IN

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak , ilk yerli güneş panellerinin 2018 bitmeden devreye alınacağını belirterek, " Made in Turkey ... Türk malı rüzgâr ve güneş panellerini yakında bölgeye ihraç edeceğiz" dedi. Geçtiğimiz günlerde yapılan güneş ve rüzgâr enerjisi ihalelerine değinen Albayrak, "3.48 dolar sent ile YEKA Rüzgâr İhalesi 'nde dünya rekoru kırdık. Dünyadaki en büyük panel üreticisinden sekiz tanesi bu ihaleye girdi. Dört tanesi Amerikan firmalarıydı ki, biz çok mutlu olduk" dedi.Bir TV kanalında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Albayrak, sadece Karadeniz değil Akdeniz'de de petrol aramalarında daha aktif olunacağını belirterek, "Akdeniz birinin gölü değil. Uluslararası hukuka dayalı Türkiye'nin hakkı olan bir yer. Burada ciddi keşifler oluyorsa biz de daha aktif olacağız" diye konuştu.Milli enerji ve maden politikasıyla yerli kaynakların keşfi için çalışacaklarını kaydeden Bakan Albayrak, şöyle konuştu: "Tüm kaynaklarımıza sıkı sıkı sarılacağız. Enerji arz güvenliği, özel sektör, vatandaş... Herkesin kazanacağı kazan-kazan sistemini planladık. Bu noktada Türkiye'nin cari açığını düşürmemiz, ülkenin yerli kaynaklarına kavuşması ve bağımlılığını düşürmesi gerekiyor."Türkiye büyürken hem bisiklet süreceklerini, hem pedalı değiştireceklerini söyleyen Bakan Albayrak, Ocak 2016'da rüzgâr ihalesinde model değiştirirken yaşadıklarını şöyle anlattı: "O dönem eski zihniyetteki bürokrasiden bazı kişilerle konuşurken 'Kafamızda böyle bir model var. Bunu nasıl devreye alabiliriz' dedik. İhaleyi yapmakla iş bitmiyor. İhaleyi alan adam Ankara'daki sisli sokaklarda kayboluyor, 3-5 senede telef oluyor ve yatırım yapacağına pişman oluyorsa, siz 'Ben ihaleyi yaptım vatandaş ne yaparsa yapsın' diyorsanız bu olmaz. Amacımız enerjiyi daha da ucuzlatmak, işadamlarına rekabetçi ortam yaratmak. Bürokrasideki bu arkadaşlar, 'Çalışmalar 2019'da biter, bunun izinleri, altyapı düzenlemesi derken 2020'de ilk ihaleyi yapar, 2023'e herhalde yetiştiririz' deyince ben şöyle bir acı acı güldüm. Arkadaşları başka bir göreve aldım. Oraya daha aktif kişileri getirdik."Bakanlıktan bugün ayrılsa aklının geride kalmayacağını söyleyen Enerji Bakanı, "1.5 sene içerisinde geldiğimiz noktadan oldukça mutluyum. Bakanlıktan bugün ayrılıp, eski hayatıma geri dönsem çok mutlu olurum, aklım geride kalmaz, vicdanım çok rahat. Ben gitsem başkası gelse de, her temel taşına sahip vizyon mertebesi var. Türkiye'nin enerji arzı ve güvenliğinde çok iyi adımlar attık" dedi."Arayanbulur, ben hep bunu söylüyorum" diyen Albayrak, 1930'larda Suudi Arabistan'da umutların yitirildiği an petrol bulunduğunu hatırlatarak, "Ya Allah, bismillah derseniz, yürürsünüz... Son çeyrekte sondaj gemimizi devreye alacağız. Şansımızı denemek, bunu yapmak zorundayız. Hem doğalgaz hem de petrol arama tekniklerimiz var. Bu çerçevede daha etkin yürüyeceğiz" diye konuştu.Türkiye'de15 milyar ton kömür olduğuna işaret eden Albayrak, "İlginçtir, ithal kömürden santral yapılacağı için eylem yapılmıyor. Büyükelçi arıyor, 'Türkiye'ye yabancı yatırım getireceğiz' diyor. Ben de 'buyrun' diyorum. Ama yerli bir şey yaptığımızda eylemler yapılıyor. Dünyada elektrik üretiminin yüzde 35-40'ı kömürden sağlanıyor. Kömür hâlâ enerjide ana omurga" değerlendirmesini yaptı.EnerjiBakanı Albayrak, Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'nin bağımsızlık için referandum konusunda adım atmasının, Türkiye ile enerji konusunda yapılan işbirliklerini sıkıntıya sokacağını belirterek, "Bunun Kuzey Irak'a faturaları ağır olacak. Referandum konusunda Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'nin geri adım atması bölge açısından da en doğru ve akılcı adım olur" dedi.Eylüldeyeni madencilik yönetmeliğini çıkaracaklarını da kaydeden Albayrak, "Yeni modele geçiyoruz. Yatırımcı dostu, istihdam destekli, katma değeri yüksek bir sürece geçmeyi hedefliyoruz. Provokatif eylemler bizi yıldırmamalı. Madencilik konusunda yol almalıyız. Türkiye'nin altında üstünde ne varsa bulacağız" dedi."Herkesinbir yoğurt yiyişi var" diyen Bakan Albayrak, siyasette çok konuşulup az iş yapıldığı mantığı olduğunu, kendisinin özel sektörden geldiği için her polemiğe girmediğini belirterek, şöyle konuştu: "Neymiş, kamu kuruluşları zarar ediyormuş. Kâr etse dert, zarar etse dert. Biz bu bakanı nasıl polemiğe sokarız, ayağını nasıl kaydırırız. Biz bunlara bakmıyoruz, lafı söyleyene bakıyoruz."2023-2030 yılları arasının üç nükleer santral in devreye alınacağı dönem olacağını belirten Albayrak, "Üçüncü nükleer santral için adımları bir noktaya getirdik" dedi. Nükleerle ilgili üniversitelerle görüştüklerini, sanayiye de çok faydası olacağını söyleyen Albayrak, "Bu anlamda çok istekli bölüm başkanlarımız var. Nükleerde daha etkin olacağız. Nükleer enerji verimliliği yüzde 90'ın üzerinde. Bakın, dünyada 450'den fazla nükleer santral var. Bir röntgen cihazından alacağınız radyasyon, nükleer santralden 1 yılda alacağınızdan fazla" diye konuştu.