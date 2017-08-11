MÜSİAD Mescid-i Aksa’da

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, İsrail'in Filistinlilere yönelik haksız yasak ve sınırlamalarına tepki göstermek ve Filistinlilere destek vermek amacıyla iş adamlarından oluşan bir heyetle Kudüs'e gitti. Heyet, ilk gün El Halil Şehri'nde Hz. İbrahim, Hz. İshak, Hz. Yakup ve Hz. Yusuf Peygamberlerin kabirlerini ziyaret etti. İkinci gün ise, Hz. Ömer Camii, El-Halil Kapısı ve Burak (Ağlama) Duvarı ziyaretlerinin ardından Mescid-i Aksa'da Cuma Namazı kıldı. Namaz sonrası açıklama yapan Kaan şunları kaydetti:

"İsrail'in, tüm Müslümanlar için kutsal mekân olan Mescid-i Aksa'da ibadet özgürlüğünü kısıtlamasını kabul etmiyoruz. MÜSİAD olarak, ilk kıblemize sahip çıkıyoruz. İstanbul'da, Beyazıt Meydanı'nda nasıl toplandıysak, Mescid-i Aksa'da da böyle toplanalım demiştik; bugün buradayız. Filistinli Müslüman kardeşlerimizle Cuma Namazımızı kıldık.

"AKSA'YI KARANLIKTAN AYDINLIĞA ÇIKARACAK KANDİLİN BİR DAMLA YAĞI OLMALIYIZ"

Kudüs, ilk kıblemiz, ikinci mescidimiz ve üçüncü haremimiz Mescid-i Aksa'yı bağrında barındırıyor. Peygamber Efendimiz (SAV) burada bütün Peygamberlere namaz kıldırmış ve Allah'ın (C.C.) huzuruna buradan çıkmıştır. Aksa dolayısıyla sadece Filistinlilerin değil, bizatihi tüm Müslümanlarındır ve en az Mekke ve Medine kadar kutsaldır.

Yalnız İsrail değil, tüm dünya bilmelidir ki, bu değerimize, bu emanetimize, Müslümanlar olarak her zaman sahip çıkacağız. Bedenlerimiz her gün burada olmayabilir; fakat biz bütün kalbimizle, bütün varlığımızla burada, bu topraklardayız. Peygamber Efendimiz (S.A.V) bir hadisinde: "Eğer Mescid-i Aksa'ya gidemez ve içinde namaz kılamazsanız kandillerinde yakılmak üzere oraya zeytinyağı gönderin" buyurmuş. Biz de Mescid-i Aksa'yı karanlıktan aydınlığa çıkaracak kandilin bir damla yağı olmalıyız.

Tüm dünya, yapılan bu haksızlığa, zulme ses çıkarmalı, tepkisini göstermelidir. Biz bunun için de var gücümüzle çabalayacağız. Filistinli kardeşlerimizden, İsrail'in zorbalığına gösterdikleri direnişte desteğimizi eksik etmeyeceğiz. Buradan, Türkiye'deki tüm kardeşlerime, iş dünyası ve STK'ların temsilcilerine çağrıda bulunuyorum; gelin, Mescid-i Aksa'ya hep birlikte sahip çıkalım."

Genel başkan Yardımcıları, Yönetim Kurulu Üyeleri, Yurtiçi-Yurt dışı Şube Başkanları, Sektör Kurulu Başkanları, 100'ü aşkın iş adamından oluşan MÜSİAD heyeti, Cuma namazı sonrası Burak Mescidi, Mervan Mescidi ve Kadim Mescidi'ni de ziyaret etti.