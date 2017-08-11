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2 lira 73 kuruştan alıcı buldu

Giriş Tarihi: 11.8.2017 14:43
Tekirdağ ayçiçeği 2 lira 73 kuruştan alıcı buldu

'ın Malkara ilçesinde sezonun ilk gerçekleştirilen ihale ile kilogramı 2 lira 73 kuruştan alıcı buldu.

'nda gerçekleşen ilk seansta ilçeye bağlı Alaybey Mahallesi'nden Tahsin Pınarcı, Pioneer marka ve 41.24 yağ oranlı 1,5 ton ürününü satışa sundu.

Malkara Ticaret Borsası'na kayıtlı tüccarlar arasında yapılan ilk seans ihalesinde ayçiçeğinin kilogramına 2 lira 73 kuruş fiyat veren Hüseyin Beşer, 1,5 ton ayçiçeğinin sahibi oldu.

Seans sonrası gazetecilere açıklama yapan Ticaret Borsası Başkanı Atilla Ayaz, bu yıl ayçiçeğinde verimin yüksek olduğunu, fiyatların da bu seviyelerde seyretmesini dilediklerini kaydetti.

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Tekirdağ ayçiçeği 2 lira 73 kuruştan alıcı buldu
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