Yerli otomobilde flaş gelişme

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen, "Zonguldak Ekonomi Zirvesi" konulu toplantıda konuştu.

Yerli otomobilin Filyos Vadi bölgesinde yapılması talebine karşılık önemli bir bilgi veren Hisarcıklıoğlu, üretim konusunda şahıslar ve firmalarla görüşmelerin sona erdiğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından konunun kamuoyu ile paylaşılacağı kararını açıkladı.

'FİRMALARLA GÖRÜŞMELERİ BİTİRDİK'

Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu: "Yerli otomobili ben yapacak olsam 'emrin olur' diyeceğim işi bitireceğim. Sayın cumhurbaşkanımız, 'Babayiğit arıyoruz' dedi. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanımızla beraber yerli otomobili yapacak kişilerle, şahıslarla ve firmalarla görüşmeleri bitirdik. Şu müjdeyi vermek istiyorum. Yerli otomobili yapacak, Türkiye'nin markası olacak otomobili yapacak babayiğitler var.

PAZAR GÜNÜ KRİTİK GÜN

Bunu Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımızla beraber çalıştık. Yakında bunların kim olacağıyla ilgili pazar günü görüşmeler bittikten sonra, Cumhurbaşkanımızın onayını aldıktan sonra kamuoyuna açıklayacağız.

ÖZEL SEKTÖR PROJESİ

Tabii bu bir devlet projesi değil, özel sektör projesi olacak. Özel sektörümüze biz de diyeceğiz ki bakınız benden Filyos, Ereğli'de buna talip. Talipli olan birçok yerimiz var. Konya, Kayseri, Antep var, Adana var."