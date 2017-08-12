Bakan Berat Albayrak konuşuyor

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları;
-Türkiye 35-540 milyon ton kömür ithal ediyor. Yerli kaynakları doğru olarak kullanabilirsek fiyatları düşürebiliriz
-Dışa bağımlılığı ve yerlileştirme oranını artırmalıyız
-Teknolojik trende şahit oluyoruz
-Eski Türkiye'den kalan santraller vardı, bununla ilgili çalışmalarımız var
-Bu santraller ile ilgili olarak firmalara süre verdik
Bakan Albayrak, Çanakkale'de önemli açıklamalarda bulundu
-2019'a kadar uyumlu olmayan santrallerle külahları değişeceğiz, tüm uyarıları yaptık
-Çok ciddi bir denetim mekanizması oluşturarak takibini sürdüreceğiz
-Enerji ve kömür politikasında tüm alanlarda kurumsallaşmaya gideceğiz
-Madencilik eskiye göre daha da önem kazanacak, dönüşüme şahit olacağız
-Türkiye yeraltı ve yer üstü zenginlikleriyle daha etkin döneme başladı diyebiliriz
-İthalata bağımlı olduğumuz konularda da gereken tüm çalışmaları yapacağız
-Türkiye'de doğalgazın ulaştığı insan sayısı inşallah 50 milyonu bulacak
-Tüm paydaşların kazanacağı modelleri hayata geçireceğiz
-Sahadaki dönüşüm bizim açımızdan özellikle söylüyorum, çok hızlı başladı
-Tek tek birkaç sene içinde neler olacağını ben size söyleyebilirim
-Vatandaşa daha ucuz ve kaliteli enerji için tüm çalışmaları hayata geçiriyoruz
-BOTAŞ ve TPAO olarak çok önemli çalışmalara başlayacağız. Sismik ve sondaj çalışmaları öne çıkacak
-Türkiye kendi mühendisleri ve gemisiyle daha aktif çalışmalara imza atacak
-Son 15 senede keşifler bağlamında kömür rezervi bu çalışmalarla 15 milyarküpe yükseldi
-Kamunun menfaatlerini en üst seviyede tutmak için yatırımlarda dengeleri tutturma peşindeyiz
-Temmuz ayında elektrik tüketimi rekor kırdı, Türkiye büyümeye devam ediyor
-Gelecek vaat eden enerji sektöre yatırımlar her zaman kazandırıyor
-YEKA ihalesini bunun en büyük örneği, ülke olarak çok sevindiğimiz sonuç aldık
-Uzun soluklu bakıldığında stratejik işbirliği ortaya çıkıyor
-Bu tür projeler ufak sürtüşmelere kurban edilecek şeyler değil
-Türkiye her şeye rağmen dimdik ve güçlü bir şekilde ayakta
-Eskiden sistemle model iken şimdi insan bazında model oluyoruz
-Petrolün hegemonyasını doğalgaza bırakacağı görüşü şu anda dünyada hakim
-Kendi elimizde olan imkanlar ile fiyatı düşürmenin peşinde olmalıyız