Bakan Berat Albayrak konuşuyor

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları;

-Türkiye 35-540 milyon ton kömür ithal ediyor. Yerli kaynakları doğru olarak kullanabilirsek fiyatları düşürebiliriz

-Dışa bağımlılığı ve yerlileştirme oranını artırmalıyız

-Teknolojik trende şahit oluyoruz

-Eski Türkiye'den kalan santraller vardı, bununla ilgili çalışmalarımız var

-Bu santraller ile ilgili olarak firmalara süre verdik

Bakan Albayrak, Çanakkale'de önemli açıklamalarda bulundu

-2019'a kadar uyumlu olmayan santrallerle külahları değişeceğiz, tüm uyarıları yaptık

-Çok ciddi bir denetim mekanizması oluşturarak takibini sürdüreceğiz

-Enerji ve kömür politikasında tüm alanlarda kurumsallaşmaya gideceğiz

-Madencilik eskiye göre daha da önem kazanacak, dönüşüme şahit olacağız

-Türkiye yeraltı ve yer üstü zenginlikleriyle daha etkin döneme başladı diyebiliriz

-İthalata bağımlı olduğumuz konularda da gereken tüm çalışmaları yapacağız

-Türkiye'de doğalgazın ulaştığı insan sayısı inşallah 50 milyonu bulacak

-Tüm paydaşların kazanacağı modelleri hayata geçireceğiz

-Sahadaki dönüşüm bizim açımızdan özellikle söylüyorum, çok hızlı başladı

-Tek tek birkaç sene içinde neler olacağını ben size söyleyebilirim

-Vatandaşa daha ucuz ve kaliteli enerji için tüm çalışmaları hayata geçiriyoruz

-BOTAŞ ve TPAO olarak çok önemli çalışmalara başlayacağız. Sismik ve sondaj çalışmaları öne çıkacak

-Türkiye kendi mühendisleri ve gemisiyle daha aktif çalışmalara imza atacak

-Son 15 senede keşifler bağlamında kömür rezervi bu çalışmalarla 15 milyarküpe yükseldi

-Kamunun menfaatlerini en üst seviyede tutmak için yatırımlarda dengeleri tutturma peşindeyiz

-Temmuz ayında elektrik tüketimi rekor kırdı, Türkiye büyümeye devam ediyor

-Gelecek vaat eden enerji sektöre yatırımlar her zaman kazandırıyor

-YEKA ihalesini bunun en büyük örneği, ülke olarak çok sevindiğimiz sonuç aldık

-Uzun soluklu bakıldığında stratejik işbirliği ortaya çıkıyor

-Bu tür projeler ufak sürtüşmelere kurban edilecek şeyler değil

-Türkiye her şeye rağmen dimdik ve güçlü bir şekilde ayakta

-Eskiden sistemle model iken şimdi insan bazında model oluyoruz

-Petrolün hegemonyasını doğalgaza bırakacağı görüşü şu anda dünyada hakim

-Kendi elimizde olan imkanlar ile fiyatı düşürmenin peşinde olmalıyız