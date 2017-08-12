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Bakan Berat Albayrak konuşuyor

Giriş Tarihi: 12.8.2017 11:36 Güncelleme Tarihi: 12.8.2017 12:13
Bakan Berat Albayrak konuşuyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak Çan Termik Santrali'nde önemli açıklamalarda bulunuyor. Albayrak "2019'a kadar uyumlu olmayan santrallerle külahları değişeceğiz, tüm uyarıları yaptık" dedi

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları;

-Türkiye 35-540 milyon ton kömür ithal ediyor. Yerli kaynakları doğru olarak kullanabilirsek fiyatları düşürebiliriz

-Dışa bağımlılığı ve yerlileştirme oranını artırmalıyız

-Teknolojik trende şahit oluyoruz

-Eski Türkiye'den kalan santraller vardı, bununla ilgili çalışmalarımız var

-Bu santraller ile ilgili olarak firmalara süre verdik

Bakan Albayrak, Çanakkale'de önemli açıklamalarda bulundu

-2019'a kadar uyumlu olmayan santrallerle külahları değişeceğiz, tüm uyarıları yaptık

-Çok ciddi bir denetim mekanizması oluşturarak takibini sürdüreceğiz

-Enerji ve kömür politikasında tüm alanlarda kurumsallaşmaya gideceğiz

-Madencilik eskiye göre daha da önem kazanacak, dönüşüme şahit olacağız

-Türkiye yeraltı ve yer üstü zenginlikleriyle daha etkin döneme başladı diyebiliriz

-İthalata bağımlı olduğumuz konularda da gereken tüm çalışmaları yapacağız

-Türkiye'de doğalgazın ulaştığı insan sayısı inşallah 50 milyonu bulacak

-Tüm paydaşların kazanacağı modelleri hayata geçireceğiz

-Sahadaki dönüşüm bizim açımızdan özellikle söylüyorum, çok hızlı başladı

-Tek tek birkaç sene içinde neler olacağını ben size söyleyebilirim

-Vatandaşa daha ucuz ve kaliteli enerji için tüm çalışmaları hayata geçiriyoruz

-BOTAŞ ve TPAO olarak çok önemli çalışmalara başlayacağız. Sismik ve sondaj çalışmaları öne çıkacak

-Türkiye kendi mühendisleri ve gemisiyle daha aktif çalışmalara imza atacak

-Son 15 senede keşifler bağlamında kömür rezervi bu çalışmalarla 15 milyarküpe yükseldi

-Kamunun menfaatlerini en üst seviyede tutmak için yatırımlarda dengeleri tutturma peşindeyiz

-Temmuz ayında elektrik tüketimi rekor kırdı, Türkiye büyümeye devam ediyor

-Gelecek vaat eden enerji sektöre yatırımlar her zaman kazandırıyor

-YEKA ihalesini bunun en büyük örneği, ülke olarak çok sevindiğimiz sonuç aldık

-Uzun soluklu bakıldığında stratejik işbirliği ortaya çıkıyor

-Bu tür projeler ufak sürtüşmelere kurban edilecek şeyler değil

-Türkiye her şeye rağmen dimdik ve güçlü bir şekilde ayakta

-Eskiden sistemle model iken şimdi insan bazında model oluyoruz

-Petrolün hegemonyasını doğalgaza bırakacağı görüşü şu anda dünyada hakim

-Kendi elimizde olan imkanlar ile fiyatı düşürmenin peşinde olmalıyız

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Bakan Berat Albayrak konuşuyor
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