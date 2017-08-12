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Türkiye’ye 10 yılda 1 milyar 350 milyon dolar yatırım

Giriş Tarihi: 12.8.2017 16:03 Güncelleme Tarihi: 12.8.2017 16:43
Türkiye’ye 10 yılda 1 milyar 350 milyon dolar yatırım

Anadolu Etap ve Anadolu Grubu’nun iki yeni fabrikasının açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı bir törenle Isparta’da gerçekleşti

Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, 'Anadolu'yu dünyaya, dünyayı Anadolu'ya bağlayan yıldız' olma vizyonu ile faaliyetlerini sürdüren grubun, Isparta'da açılan iki yeni tesisi ile meşrubat ve tarım sektörlerine global ortakları ile beraber son 10 yılda 1 milyar 350 milyon dolar yatırdığını söyledi.

Özilhan, halen faaliyetlerini 19 ülkede sürdürdüklerini, doğrudan ve dolaylı olarak 70.000 kişiye istihdam sağladıklarını ve her yıl faaliyet gösterdikleri bölgelere organik olarak 500 milyon dolar değerinde yatırım gerçekleştirdiklerini ifade etti.

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Türkiye’ye 10 yılda 1 milyar 350 milyon dolar yatırım
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