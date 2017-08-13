Çevreye uymayanla külahları değişiriz

Çan Termik Santrali'nde incelemelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, çevreyi kirleten santralleri sert şekilde uyardı. Albayrak, "Eski Türkiye'den kalan santraller vardı, bununla ilgili çalışmalarımız var. 2019'a kadar bu eski santrallerin tamamı çevresel kriterlere göre en son teknolojiyle bacalama ve filtreleme sistemlerini yenileyecekler. Devlet kısmını biz bitireceğiz. Özel sektör firmalarıyla da konuştuk. Bu tarihe kadar uyumu sağlayamayan santralle külahları değişeceğiz" dedi.



ALTI-YEDİ SANTRAL VAR

Bu santrallere uyarı yazısı yazdıklarını anlatan Albayrak, takipleri ve saha denetimlerini sıkı bir şekilde yaptıklarını söyledi. Özel sektör santrallerinin bir kısmının dönüşüme başladığını aktaran Albayrak, "5-6- 7 tane kaldı. Bunları da takip ediyoruz" mesajını verdi.

'Yeni nesil' denilen akışkan yatak teknolojilerinin, bu santralin ilk örneklerinden birisi olduğunu dile getiren Albayrak, "Kükürdün azaltılması açısından bu teknolojilerle birlikte çevresel olarak çok önemli bir trend yakalanıyor. Bu santral de ilk örneklerinden biri" diye konuştu.

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