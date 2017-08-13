Çevreye uymayanla külahları değişiriz

Çan Termik Santrali'nde incelemelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, çevreyi kirleten santralleri sert şekilde uyardı. Albayrak, "Eski Türkiye'den kalan santraller vardı, bununla ilgili çalışmalarımız var. 2019'a kadar bu eski santrallerin tamamı çevresel kriterlere göre en son teknolojiyle bacalama ve filtreleme sistemlerini yenileyecekler. Devlet kısmını biz bitireceğiz. Özel sektör firmalarıyla da konuştuk. Bu tarihe kadar uyumu sağlayamayan santralle külahları değişeceğiz" dedi.
ALTI-YEDİ SANTRAL VAR
Bu santrallere uyarı yazısı yazdıklarını anlatan Albayrak, takipleri ve saha denetimlerini sıkı bir şekilde yaptıklarını söyledi. Özel sektör santrallerinin bir kısmının dönüşüme başladığını aktaran Albayrak, "5-6- 7 tane kaldı. Bunları da takip ediyoruz" mesajını verdi.
'Yeni nesil' denilen akışkan yatak teknolojilerinin, bu santralin ilk örneklerinden birisi olduğunu dile getiren Albayrak, "Kükürdün azaltılması açısından bu teknolojilerle birlikte çevresel olarak çok önemli bir trend yakalanıyor. Bu santral de ilk örneklerinden biri" diye konuştu.
YENİ TEKNOLOJİ HAMLESİ
Türkiye'nin 15 milyar ton kömür rezervine sahip olduğunu, önümüzdeki 5-10 yıl içinde arama sondajlarıyla bu rakamın artacağını belirten Bakan Albayrak
, yılda 35-40 milyon ton kömür ithal edildiğini hatırlattı. Albayrak, şöyle konuştu: "Kömürün ton fiyatı 60-90 dolar arasında değişiyor. Yılda ortalama 3 ile 5 milyar dolarlık bir ithalata tekabül ediyor. Bu nedenle Türkiye'nin yerli kaynakları doğru bir şekilde kullanması ekonomi, cari açık, istihdam ve dışa bağımlılığın azaltılması açısından çok önemli. Buradan hareketle ciddi adımlar attık, atıyoruz."
Enerjinin bir portföy olduğuna ve güneş, rüzgâr, HES ve kömür santrallerinden maksimum düzeyde faydalanılması gerektiğini söyleyen Albayrak, şöyle devam etti:
"Stratejimizin altında güneş, hidroelektrik, rüzgâr, yerli kömür, nükleer ve tabii ki gaz santrali de olacak. Yenilenebilir enerjilerin hepsi çevresel açıdan çok iyi. İthal kömüre kıyasla yerli kömürün öne çıkarılmasıyla bu dediğimiz yeni teknolojilerle birlikte çok ciddi bir hamle yapacağız. Çünkü teknolojide daha az su kullanımı var. Kapalı devre olması itibarıyla çok olumlu. Kül taşıma sistemleri kapalı devre. Bu adımları bu çerçevede atacağız."
400 MİLYON DOLAR TASARRUF
Her bin megavat santral için Türkiye'de 1-1.5 milyar dolarlık yatırım yapıldığına işaret eden Albayrak, "Her santral bin kişiden fazla istihdam demek. Bunun ithal enerji karşılığını düşünün. Kabaca bu kalorilerde ve verimlilikte bir santralde 1.2 milyar metreküp doğalgaza eşdeğer bir üretimden bahsediyoruz. Bunun da ekonomik karşılığı gazın fiyatına göre asgari yıllık 300-400 milyon dolar tasarruf demek" dedi.
ÖNÜMÜZDEKİ YIL HEDEF 2 MİLYON METRE
MTA'nın 2002'de yılda 30 bin metre civarında sondaj yaptığını, AK Parti döneminde bu oranın 300 bin metreye çıktığını söyleyen Bakan Albayrak, "10 katı arttı. Yeni dönemde dünyada madencilikte en ileri ülkelere bakacağız. Avusturalya veyahut Kanada yılda ne kadar sondaj yapıyor? 6 ile 10 milyon metre... MTA bu yıl 1 milyon metre hedef koydu. Bu yıl inşallah bunu bitiriyoruz. Gelecek yıl 2, ondan sonraki yıl 3, bu rakam artacak özel sektörle birlikte asgari bizim 5-6 milyon metreyi önümüzdeki birkaç yıl içinde yakalayacak bir ekosistem oluşturmamız lazım" dedi.
TEMMUZDA ELEKTRİK TÜKETİMİ YÜZDE 17 ARTTI
Bakan Albayrak, temmuzda elektrik tüketiminde rekor kırıldığına işaret ederek, "Geçen yılın aynı ayına göre artış yüzde 16-17'lerde oldu" dedi.
AKDENİZ'DE BU YIL SIĞ SONDAJI BİTİRECEĞİZ
Sondaj konusunda ilk etapta hem Akdeniz
hem de Karadeniz'de çalışma yürüttüklerini anlatan Albayrak, şunları vurguladı: "Şu anda Oruç Reis Karadeniz'de, Barbaros Hayrettin Akdeniz dolaylarında iki sismiği bitirdi. Şimdi yeni sismik için Güzelyurt'a gidiyor. Bizim için önemli bir bölge. Yılsonuna doğru aldığımız sondaj gemimiz ile bu yıl ilk normal sığ sondajı bitirmeyi düşünüyoruz. Önümüzdeki yıl itibarıyla da ilk derin sondajla artık Türkiye'nin kendi arama gemileri ile Akdeniz'de bayrağını dalgalandırmamız lazım. Enerjiye bu kadar ihtiyacı olan bir ülke olarak arama yapmadan olmaz. Hedefimizi arayacağız. Sahaya çıkacağız, arayacağız, bakacağız, sondaj yapacağız, sismik yapacağız, şansımızı deneyeceğiz. Bir tane kazacağız, bulamadık bir daha deneyeceğiz, sonra bir daha deneyeceğiz."
50 MİLYON KİŞİ DOĞALGAZA KAVUŞACAK
2018'de 81 ilin tamamına, önümüzdeki iki yıl içinde de 200'den fazla ilçeye doğalgaz bağlanacağını hatırlatan Albayrak, "Doğalgaz konforundan faydalanan insan sayımızı 40 milyondan 50 milyona çıkaracağız" dedi.