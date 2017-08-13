İşte sıra dışı Türkler

BUGÜN NELER OLDU

Önce dünya devlerine üretim yapan yan sanayi şirketleriydiler. Daha sonra yaptıkları inşaatlarla yurtdışında Türk bayrağını dalgalandırdılar. Küresel krizle birlikte yabancı ülkelerde marka avına çıktılar, dünyanın hemen hemen her coğrafyasında yatırım yapmaya başladılar. Şimdilerde ise sıra dışı projelerle rakiplerine kafa tutuyorlar. İşte Etiyopya'dan kutuplara, Taylan'dan Endonezya'ya, Katar'dan Almanya'ya dünyanın birçok ülkesinde ilginç yatırımlarıyla kendilerinden söz eden çılgın Türkler...RönesansHolding'in iştiraki Rönesans Endüstri... Petrol, doğalgaz, petrokimya gibi sektörlerde dünyanın dört bir yanında projeler hayata geçiren şirket, Rusya'nın kutuplara yakın Sabetta Bölgesi'nde Yamal LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) tesisi projesinin yapımını üstlendi. Rusya'da eksi 50 dereceye varan sıcaklıklarda çalışıyor. Rönesans Endüstri'nin yapımını üstlendiği doğalgaz tesisi, şirketin ilk Kuzey Kutbu projesi. Yıl sonunda tamamlanması beklenen projede, yıllık 5.5 milyon ton LNG üretme kapasitesine sahip 3 ünitenin tamamlanmasıyla 16.5 milyon ton yıllık üretim kapasitesine ulaşılacak. Yamal LNG projesinde 3.500 civarında personel çalışıyor.Ukrayna'nınbaşkenti Kiev yakınlarındaki Çernobil nükleer santralinin dördüncü ünitesinde 1986'da meydana gelen kazanın etkileri yıllarca sürdü. Çernobil nükleer santralindeki radyasyon yayma riski devam eden dördüncü reaktör binasının üzeri özel çelik bir çadırla tamamen kapatıldı. 1.5 milyar dolara tamamlanan projede Türkiye'den Okyanus Grup da yer aldı. Türk şirketi çalışanları Çernobil'de geçirdikleri 5 yıl, 80 kilometre uzakta 200 kişilik bir kampta yaşadı. Her sabah 6'da otobüslerle nükleer santral alanına gittiler. Türkiye'den giden 200 işçi ayrıca binada çalışmak için dağcılık eğitimi aldı. Çalışanlar üzerlerinde özel elbiselerle radyasyonlu alana girdi ve günde sadece 2 saat çalıştı.Dünyanınfarklı coğrafyalarında iş yapan şirketlerden biri de Altınbaş Holding. İmam Altınbaş ve ortakları tarafından Etiyopya'da 50 bin hektardan oluşan dev arazide pamuk tarımı yapılıyor. Üretilen ürün, başta Çin ve ABD olmak üzere dünyanın değişik ülkelerine satılıyor. Türkiye'den 6 bin kilometre uzaktaki bu üretim tesisi ise yerliler tarafından korunuyor ve çalıştırılıyor. Altınbaş'ın 25 yıllığına kiraladığı tarım arazilerine yıllar itibariyle yatırımlarını arttırması bekleniyor.Japonya'danABD'ye kadar dünyanın 66 ülkesine ihracat yapan Temsa, farklı ve özel projelerde de yer almaya devam ediyor. Bu projelerden birisi de Facebook, Google, Twitter ve Uber gibi merkezlerin bulunduğu ABD'deki Silikon Vadisi. Temsa, Silikon Vadisi'ndeki servis araçları ihalesini kazandı. 100 servis aracı gönderen Temsa, önümüzdeki dönemde bu sayıyı artıracak. Dünya teknoloji devlerinin yer aldığı vadideki otobüsler yeni nesil cihazlarla donatıldı. Şirket ABD pazarındaki yüzde 10'luk payını da kısa sürede artırmayı planlıyor.Yıllarönce Rusya'dan dünyaya yayılan Golden Rose markası Erkul Kozmetik tarafından piyasaya sürüldü. Bugün 100'e yakın ülkede Golden Rose adıyla mağazalar açıyor ve birçok ülkede de ürünleri mağaza zincirlerinde satılıyor. Ancak Golden Rose'un iki önemli pazarı var. Birisi Rusya diğeri ise Polonya... Bu iki ülkede kadınların yüzde 80'ine ulaşıyor. Şirket 100 milyon dolar ciro yaparken, tüm ürünleri Türkiye'de üretiliyor.Arçelik'inglobal markası BEKO, yurtdışında 7 farklı noktada fabrika yatırımı yaptı. Dünyanın birçok ülkesinde ürünleri ilk sırada satılan Beko, son fabrikayı ise Tayland'ta açtı. Şirket 3 yılda buraya 100 milyon dolar yatırım planlıyor. Beko'nun Tayland dışında Romanya, Rusya, Çin ve Güney Afrika'da da fabrikaları bulunuyor. Şirketin toplamda 15 fabrikası var.İhracatlaadından söz ettiren Şişecam, 2016'da 125 bin tonluk ihracat yaparak bir rekora imza attı. Şirket başta İtalya, İsrail, Irak ve Romanya olmak üzere 35 ülkeye ihracat yapıyor. Portföylerine Tayland, Fildişi Sahilleri, Arjantin, ABD, Kanada ve Lübnan'ı da katan Şişecam, Etiyopya, Güney Kore ve Japonya gibi ülkelere de özel projeler geliştiriyor.