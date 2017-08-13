OHAL yatırımları güvenceye alıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, OHAL'in yatırımların önünü kestiği iddialarına "Birilerinin sürekli gündeme getirdiği OHAL terörle mücadeleyle sınırlıdır. OHAL girişimcilerimizin, sanayicilerimizin yaptığı yatırımların önünü kesmeye değil, onları güvence altına almaya yöneliktir" sözleriyle yanıt verdi.



YATIRIM YAPAN PİŞMAN OLMAZ

Isparta Meyve Suyu ve İçecek Şişeleme Fabrikası'nın açılışını yapan Erdoğan, Türkiye üzerinde sürekli soru işaretleri oluşturulmaya çalışılan bir dönemde böylesine uluslararası boyutu olan yatırımların çok önemli olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemize inanan, güvenen, yatırım yapan hiç kimse Allah'ın izniyle pişman olmamıştır, olmayacaktır" dedi. Özellikle yurtdışındaki medya organlarında Türkiye'ye yönelik haksız ve mesnetsiz suçlamalarla yatırımcı ve turistlerin gözlerinin korkutulmaya çalışıldığını söyleyen Erdoğan, şöyle konuştu: "Bunlar ne siyasi ne de ticari ahlakla izah edilir. Antalya'da otellerimizin doluluk oranı dün itibarıyla yüzde 80'e ulaştı. Ne oluyor ya? Bu kadar yapıyorsunuz? Ama buraları seven yine buralara geliyor."

Erdoğan: Ülkemize yatırım yapan pişman olmaz

ÇÜRÜĞE GİDEN ELMALAR OLMAYACAK

Yeni fabrikayı da anlatan Erdoğan, "Artık Isparta'nın meşhur elması başta olmak üzere meyveleri bu fabrikada ayrı bir değer kazanacak. İnşallah çürüğe giden elmalar olmayacak. Hepsi en güzel şekilde değerlendirilecek" dedi.



TÜRKİYE'NİN POTANSİYELİNE İNANIP, YATIRIMA DEVAM ETTİK

Coca -Cola İçecek ve Anadolu Etap'ın Isparta'da açılan iki yeni tesisiyle birlikte, Anadolu Grubu'nun son 10 yılda Türkiye'de meşrubat ve tarım sektörlerine yaptığı yatırım 1 milyar 350 milyon dolara ulaştı. Açılışta konuşan The Coca-Cola Company Yönetim Kurulu Başkanı Muhtar Kent, "Coca-Cola sistemi olarak Türkiye'nin büyüme ve gelişmesine şahitlik ediyoruz. Bu süreçte ortaklarımızla ve Türkiye'nin potansiyeline olan inancımızla yatırıma devam ettik" dedi. Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan da gerek yurtiçi gerek yurtdışında Türkiye'nin büyümesine katkı sağlayacak adımları atmaya devam edeceklerini vurguladı. Özilhan, "Türkiye'de ve yurtdışındaki yatırımlara öncülük etmeye devam edeceğiz. Halen 19 ülkede sürdürdüğümüz faaliyetlerimizle doğrudan ve dolaylı 70 bin kişiye istihdam sağlıyoruz" ifadelerini kullandı. Anadolu Grubu Isparta Meyve Suyu Fabrikası için 125 milyon lira, içecek şişeleme fabrikası için ise 110 milyon liralık yatırım yaptı.



ASKIYA ALMIYORLAR HIZLANDIRIYORLAR

Türkiye'yle ilgili spekülasyonların Avrupa'nın iç siyasetinden kaynaklandığını belirten Erdoğan, yatırımcıların da bunu bildikleri ve gördükleri için pek aldırış etmediklerini anlattı. Erdoğan, "Geçtiğimiz günlerde yapılan rüzgâr enerjisi ihalesine katılan 8 firmanın 4'ü Alman'dı. Türk firmalarıyla ortak bu işe girdiler. Aynı şekilde diğer uluslararası yatırımcılar da ülkemizdeki projelerini askıya almak bir yana hızlandırmayı tercih ediyorlar" ifadelerini kullandı



YALANLARINA KENDİLERİ DE İNANMIYOR

Büyümeden ihracata, üremtimden istihdama tüm ekonomik göstergelerin olumlu yönde seyrettiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı, şöyle konuştu: "Turizmde de benzer bir durumla karşı karşıyayız. Yöneticisi oldukları medya kuruluşlarında Türkiye ile ilgili olumsuz kampanyalar yürütenlerin tatilini burada geçiriyor olması söyledikleri yalanlara kendilerinin de inanmadıklarını gösteriyor. Ülkemiz bu iftira kampanyalarının da üstesinden gelecektir."

Nereden nereye geldik?



Erdoğan uluslararası yatırım rakamlarını açıkladı

1984-2001 13.5 milyar dolar

2002-2016 181 milyar dolar



KESERİ HİÇBİR ZAMAN KENDİMİZE YONTMADIK

Şehir hastaneleri projesinde Türk-Japon ortaklığıyla 1.5 milyar dolarlık yatırım yapılacağını anlatan Erdoğan, "Japonlar yatırım kredisinin neredeyse yüzde 80'ini temin etti. Güven olmazsa böyle bir şeye gelirler mi? Almanların en güçlü firması Siemens neredeyse 150 yıldır burada. Onlar da Türk firmalarıyla birlikte rüzgâr enerjisi santrali için adım attılar. Aynı şeyi güneş enerjisinde gördük. Hiçbir zaman sadece keseri kendimize yontmadık. Hep birlikte kazanalım çağrısı yaptık" dedi.



HASAN AY- ENGİN TUNÇ