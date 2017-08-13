Plajlara ödenen giriş ücretleri tartışma konusu oldu

Tatilciler sadece Fethiye değil, neredeyse Türkiye'deki pek çok tatil bölgesinde plajlara yüksek ücretler ödüyor. Özellikle Ege kıyılarındaki birçok plaja giriş ücretli. Bazı plajlara sadece giriş için 200 TL alınıyor. Girişin ücretsiz olduğu özel plajlarda ise şezlong fiyatı 10 TL'den başlıyor.

'YAPTIKLARI HUKUKSUZLUĞA KULP TAKMAK'

Gazete Habertürk'ten Soner Özcan'ın haberine göre; Plajlara giriş ücreti alınamayacağını savunan tüketici dernekleri, vatandaşların tüketici hakem heyetlerine başvurarak ödedikleri paraları geri almalarını öneriyor. Kıyıların kamuya açık alanlar olduğunu belirten Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Halkın kıyılardan ve sahillerden ücretsiz istifa edebilmesi gerekir.

Bazı açıkgözler kendi mülkleriymiş gibi plaja girişlere bariyerler koyup sahilden istifade etmek isteyen tüketicilerden ücret talep edebiliyorlar. Yaptıkları hukuksuzluğa kulp takmak için de şezlong bedeli şemsiye ücreti gibi bazı unsurları ileri sürüyorlar. Loca uygulaması da bu kulp takmanın bir çeşidi" dedi.

Tüketiciyi Koruma Derneği Antalya Şube Başkanı avukat ABDullah Özçulcu da denize girmek isteyen vatandaşların yolu kapatarak, set koyarak engellenemeyeceğini belirtti. Vatandaşların kendi şemsiyesiyle istediği sahilden yararlanabileceğini kaydeden Özçulcu şunları söyledi: "İnsanların sahili ücretsiz kullanma hakkı gasp edilemez.

Otel dahi olsa sahili sadece kendi müşterilerine tahsis edemez. Özel plajın işletmesi, deniz ve kum hariç duş, şezlong gibi hizmetlerden yararlanmak içindir. Deniz kenarı kumsal olduğu sürece para alınması mümkün değildir. Vatandaşlar sahilden ve denizden yararlanmalarını engelleyen işletmelere dava açabilir."

'BEDELİN İADESİNİ İSTESİNLER'

Vatandaşların şezlong şemsiye almaya zorlanamayacağını vurgulayan Ağaoğlu, şunları dedi: "Bu hizmetlere ödeme yapmak istemeyen, yani satın almama hakkını kullanan tüketiciler plajlara sokulmuyor. Ben şahsen böyle bir durumla karşılaşsam polisi arar ve bulunduğum yerde seyahat özgürlüğümün engellendiğini ifade ederek şikâyetçi olurum.

Ayrıca ücret ödemek zorunda kalanlar mutlaka belgesini almalı ve sunulan şemsiye- şezlong gibi ürünleri kullanmayı kabul etmediklerini fişe not ettirmelidir. Bu belgeyle ikamet ettikleri yerdeki tüketici hakem heyetine başvurarak bedelin iadesine karar verilmesini talep edebilir."

BODRUM: GİRİŞ ÜCRETİ 200 TL

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan Bodrum, plaja giriş ücretleri ve yiyecek içecek fiyatlarıyla zirvede. Genellikle sanatçıların ve ünlü isimlerin tercih ettiği özel plajlara giriş 40- 200 TL arasında değişiyor. Otopark ücretinin 20 lira olduğu plajlarda, bir hamburger ile bir kola için ortalama 50 TL ödeniyor.

Bodrum'da yüksek ücretli özel plajlara girmeyenlerin tercihi ise halk plajları. Belediyeye ait 10'un üzerindeki halk plajında şemsiye ve şezlong ücretsiz. Plajlarda belediyeye ait işletmelerde yiyecek içecek fiyatları da uygun. Tost, ayran ve su için ortalama 10-15 TL gibi bir ücret ödeniyor. Ancak halk plajlarında yoğunluk nedeniyle şezlong ve şemsiye bulmak zor olabiliyor.

ÇEŞME: BODRUM'LA YARIŞIYOR

Yerli turistlerin en çok tercih ettiği turizm merkezlerinden bir diğeri de Çeşme. Burada da fiyatlar rakibi Bodrum'u aratmıyor. Ünlü plajlara giriş ücreti 50-100 TL arasında. Girişin ücretsiz olduğu özel plajlarda ise şezlong ve şemsiye fiyatı 25 TL'den başlıyor.

Çeşme'deki plajlarda en düşük içecek fiyatı 5 TL ile su. 4 kişilik bir ailenin bir günlük deniz sefası, giriş ücretiyle birlikte 500 TL'yi geçiyor. Muğla ve İzmir'deki diğer tatil yerlerinde fiyatlar daha makul.

Marmaris, Datça, Fethiye, Dikili, Marmaris, Ayvalık ilçelerindeki özel plajlara genellikle giriş ücreti ödenmiyor ancak, şezlong ve şemsiye için ortalama 20 TL alınıyor.

ANTALYA: GİRİŞLER ÜCRETSİZ

Genellikle yabancı turistlerin tercih ettiği Antalya'da, dünyaca ünlü konyaaltı ve Lara plajlarında özel işletmelere ayrılan alan ile halka ayrılan alan bir birine eşit. Konyaaltı sahilinde isteyen havlusuyla halk plajını kullanıyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin işlettiği sahilde engelliler için rampa, duş ve kabinler bulunuyor. Ayrıca sadece kadınların girebildiği kadınlar plajında ücretsiz şezlong ve şemsiye hizmeti sunuluyor.

Giriş ücreti alınmayan özel işletmelere ait plajlarda ise şezlong ve şemsiye için 20 TL alınıyor. Haburger ve kola fiyatı ise ortalama 30 TL. Antalya'nın Kemer ve Alanya ilçeleri ile turizm merkezi Belek'te sahillerin büyük kısmı özel işletmelerin elinde.

'TÜM SAHİL HALKA AİTTİR'

ABD'de geçen hafta yargının aldığı bir karar, California Eyaleti sahillerinde mülkü bulunan zenginleri zor durumda bıraktı. San Francisco yakınlarındaki Half Moon Körfezi'nde bulunan Martins Plajı'nın bir bölümünü satın alan milyarder Vinod Khosla, satın alma işleminin tamamlanmasından kısa süre sonra, mülkü içerisinden geçen ve plaja tek geçiş noktası olan yolu halkın kullanımına kapatmıştı.

Khosla'nın hareketine tepki gösteren "Surfrider" adlı sivil toplum kuruluşu da yasağı mahkemeye taşıdı. Khosla'ya karşı açılan davayla ilgili California Temyiz Mahkemesi kararını verdi. Temyiz mahkemesi, California Eyaleti yasalarına göre tüm sahil şeridinin halka açık olması gerektiğine hükmetti.