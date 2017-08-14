Atatürk Barajı Türkiye'ye 20 milyar dolar kazandırdı

Şanlıurfa Valisi Erin, Atatürk Barajı hakkında, 'Elektrik üretmeye başladığımızdan bugüne kadar 20 milyar doların üzerinde getirisi olan bir projedir.' dedi. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, dünyanın sayılı, Türkiye'nin ise en büyük barajı konumundaki Atatürk Barajı'nın hidroelektrik santralinde (HES) 25 yılda 176 milyar kilovatsaat elektrik enerjisi üretildiğini bildirdi.

Vali Erin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarından olan Atatürk Barajı'nın Türk mühendislerin alın teriyle çeyrek asırdır milli ekonomiye destek sağladığını hatırlattı.