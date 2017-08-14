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Türkiye'ye 20 milyar dolar kazandırdı

AA

Ekonomi Haberleri

Giriş Tarihi: 14.8.2017 17:03 Güncelleme Tarihi: 14.8.2017 17:29
Atatürk Barajı Türkiye'ye 20 milyar dolar kazandırdı

Şanlıurfa Valisi Erin, hakkında, 'Elektrik üretmeye başladığımızdan bugüne kadar 20 milyar doların üzerinde getirisi olan bir projedir.' dedi. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, dünyanın sayılı, Türkiye'nin ise en büyük barajı konumundaki Atatürk Barajı'nın hidroelektrik santralinde () 25 yılda 176 milyar kilovatsaat elektrik enerjisi üretildiğini bildirdi.

Vali Erin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarından olan Atatürk Barajı'nın Türk mühendislerin alın teriyle çeyrek asırdır milli ekonomiye destek sağladığını hatırlattı.

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Atatürk Barajı Türkiye'ye 20 milyar dolar kazandırdı
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