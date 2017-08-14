Ekonomide ‘AK’ yıllar

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Ağustos 2001'de kurduğu Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) zaferle çıktığı 2002 seçiminin ardından, Türkiye'de büyük bir dönüşümü başlattı. Bankacılık sisteminin yeniden yapılandırılması ve güçlendirilmesi ekonominin dönüm noktası oldu. Gerçek işlevine dönen ve mali bünyesi sağlamlaştırılan sektör, dünyayı sarsan 2008 küresel krizinin Türkiye'yi teğet geçmesinde başrolü oynadı.AK Parti iktidarı ile birlikte 2002-2016 arasında üç kattan fazla büyüyen Türkiye ekonomisinde gayrisafi yurtiçi hasılası 230 milyar dolardan 852 milyar dolara çıkarken, kişi başı gelir de 3 bin 500 dolardan 10 bin doların üstüne çıktı. Enflasyonun yüzde 30'dan tek haneye, kamunun borçlanma faizinin yüzde 70'lerden 10'nun altına indiği bu dönemde, doğrudan yabancı sermaye girişi 187 milyar dolarla 1923-2002 arasındaki rakamın 13 katına ulaştı.2002'de bütçe giderlerinin yüzde 43'ü faize giderken, 2017'de ise bu oran yüzde 9'un altına indi. AK Parti göreve geldiğinde toplanan her 100 liralık verginin 86 lirası faiz ödemesi için kullanılırken, bu rakam da 11 liraya düştü. 2002 yılında bütçe giderlerinin yüzde 43'ü faiz harcamalarına giderken, bu oran 2017'de 8.9'a indi. İstikrarla birlikte faiz harcamalarındaki azalış 600 milyar lirayı geçti.Kamu maliyesini düzelten Türkiye, istikrarın sağladığı avantajla çok önemli altyapı yatırımlarını da hayata geçirdi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Marmaray, Avrasya Tüneli, Ovit Tüneli, Osmangazi Köprüsü gibi birçok proje tamamlandı. Dünyanın en büyüğü olacak Yeni Havalimanı'nın da ilk fazının 2018'in ilk çeyreğinde açılması bekleniyor.AK Parti hükümetleri döneminde, memur ve emekliler de büyüyen Türkiye'den payını aldı. Son 15 yılda memur maaşları nominal yaklaşık 6 kat, reel olarak yaklaşık 2 kat arttı. En düşük memur maaşı 2002 yılında 392 lira iken, 2017 temmuz ayı itibariyle 2 bin 721 liraya çıktı ve maaşlarda nominal yüzde 593 reel olarak ise yüzde 97 artış sağlandı. Net asgari ücret ise son 15 yılda 184 TL'den bin 404 liraya çıktı. Asgari ücret 15 yılda içinde nominal olarak yüzde 663, reel olarak ise yüzde 158 arttı.Kendisinegiydirilmek istenen kefeni adeta yırtıp orta gelirli ülke sınıfına yükselen Türkiye, 2023'te dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasına girmeyi hedefliyor. Bunun için de 2 trilyon dolar milli gelir, kişi başı 25 bin dolar gelir ve 500 milyar dolar ihracat hedefleniyor. 15 Temmuz'daki hain darbe girişimini bertaraf eden halkın, 16 Nisan'da yapılan anayasa değişikliği referandumunda verdiği 'evet' oyu ile siyasi istikrarın kalıcı hale gelmesi Türkiye'nin hedeflerine ulaşmasında önemli rol oynayacak.* Bütçe giderlerinde faizin payı yüzde 43'ten 9'a indi.* 2002'de 100 liralık vergi gelirinin 86 lirası faiz lobisine akarken, bu rakam 11 liraya geriledi.* 15 yılda memur maaşları nominal yaklaşık 6 kat, reel olarak yaklaşık 2 kat arttı.* En düşük memur maaşı 392 liradan 2 bin 721 liraya çıktı.* Net asgari ücret 184 TL'den bin 404 liraya çıktı.* 1984-2001 arasında 13.5 milyar dolar uluslararası doğrudan yabancı yatırım gelirken, 2002- 2016 arasında 181 milyar dolar geldi* 1984 yılında kurulan TOKİ 2002'ye kadar toplam 43 bin 145 konut üretirken, son 15 yılda 800 bin konut üretti.* Günlük harcaması 4.3 doların altında yaşayan kişi sayısı 20 milyondan 1.25 milyona düştü. Yaklaşık 18 milyon kişinin gelir seviyesinde iyileşme görüldü.* 2002'de yüzde 0.2 olan aşırı yoksulların günlük 1.25 dolar altında yaşayanların oranı 2006'da sıfıra düştü.