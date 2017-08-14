Ruslar Türkiye ile ilgili uydurma iddialara yüz vermedi!

Rusya'dan Türkiye'ye turist akışında rekor seviyede artış gözlenirken, son günlerde bazı Rus turistlerin Antalya'daki tatil beldelerinde sağlık sorunları nedeniyle rahatsızlandıkları ve tatillerini yarıda bırakmak zorunda kaldıkları gündeme geldi.

Rospotrednadzor'dan bir yetkili de Antalya'nın körfez bölgesinde Rus turistler için güvenilir koşullar olmadığını ve koksaki virüsüne rastlandığını duyurdu.

Kommersant'ın haberine göre, Rus turistler uyarılara rağmen Türkiye tatilinden vazgeçmedi. Virüs iddiaları satın alınan toplam 600 bin tur arasında yoğun rezervasyon iptallerine neden olmadı.

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) verilerine göre, toplam rezervasyon miktarının yalnızca yüzde 0.17'lik bir kısmı (yaklaşık 1000 tur) üzerinde iptal yaşandı. Şu anda Türkiye'de tatil yapan Rus turist sayısı ise 375 bin.

'İDDİALAR UYDURMA'

Rus tatil satış sitesi Level.travel'ın Satış Müdürü Olga Anisko da rezervasyon iptali için çok fazla telefon almadıklarını belirtti. Anisko, yalnızca 0.1'lik bir iptal olduğunu vurgulayarak, Türkiye'deki tatillerde hastalık şikayetlerinin arttığı iddialarının uydurma olduğunu söyledi.