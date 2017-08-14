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... rkz bankası beklenti anketi sonuçlarını açıkladı!

Giriş Tarihi: 14.8.2017 14:35 Güncelleme Tarihi: 14.8.2017 15:11
Son Dakika... Merkez bankası enflasyon beklenti anketi sonuçlarını açıkladı!

: Türkiy Cumhuriyet rkez Bankası yıl sonu tahmini beklenti anketi sonuçlarını açıkladı!

Türkiy Cumhuriyet rkez Bankası TÜFE tahminlerini açıkladı. Bankanın 2017 yıl sonu tüfe beklentisi %9.46 oldu. Bir önceki beklentisi %9.49 seviyesindeydi.
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Son Dakika... Merkez bankası enflasyon beklenti anketi sonuçlarını açıkladı!
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